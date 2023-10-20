Суд отправил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве мэра иркутского Тулуна

Юрий Карих (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Кировский районный суд Иркутска арестовал мэра города Тулун в Иркутской области Юрия Кариха по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Суд отправил 56-летнего Кариха в СИЗО до 30 ноября. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Кариху грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2019 году Карих вместе с подчиненными сотрудниками администрации Тулуна реализовал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению как нуждающихся в переселении. По одному делу с чиновником проходят еще пять человек, в том числе бывший начальник отдела по жилью Комитета по управлению муниципальным имуществом Тулуна.

Иркутская прокуратура, не называя имен, сообщила, что Кировский суд Иркутска арестовал 56-летнего сотрудника администрации Тулуна по обвинению в мошенничестве с двумя квартирами стоимостью более 4 млн руб. По данным ведомства, жилье предназначалось для переселения граждан из аварийного жилья после паводка 2019 года в Тулуне.

В прокуратуре заявили, что суд арестовал обвиняемого до 1 декабря. По этому же делу проходят еще пять местных жителей, им избраны «иные меры пресечения».

Карих занимает должность главы Тулуна с 2010 года. До этого он был депутатом гордумы, занимал пост председателя городского парламента.

В Иркутской области в июне 2019 года произошло сильное наводнение, подтоплен был и Тулун. Зампред правительства Виталий Мутко оценил затраты на восстановление пострадавших районов в 18,5 млрд руб., жилья тогда лишились 3,5 тыс. семей.