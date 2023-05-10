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«Ъ» узнал о деле против бизнесмена Андрея Сахарова из-за станков для КТРВ

«Ъ»: против бизнесмена Андрея Сахарова завели дело из-за станков для производителя ракет
Дело против гендиректора российского подразделения компании из Германии Chiron Group, «Широн Рус», связано с появлением немецких деталей в оборудовании, которое получила Корпорации тактического ракетного вооружения, пишет газета

Следственный комитет готовится предъявить обвинение гендиректору российского подразделения компании из Германии Chiron Group, «Широн Рус», Андрею Сахарову из-за появления немецких деталей в оборудовании, которое получила Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, в отношении Сахарова главное управление СК по Подмосковью может предъявить обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

КТРВ находится в подмосковном Королеве.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» занимается:

  • разработкой, производством, модернизацией комплексов стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия классов «воздух-поверхность», «воздух-воздух» и унифицированных систем морского вооружения, отечественной ракетно-космической техники и радиоэлектронного оборудования, а также продукции созданной на основе технологий двойного назначения в сферах аэрокосмических, информационных технологий и возобновляемой энергетики;
  • ремонтом, сервисным обслуживанием ранее произведенной продукции;
  • обеспечением выполнения контрактов по экспорту продукции военного назначения, ее послепродажного обслуживания, а также организацией лицензионного производства изделий на территории партнеров (стран-заказчиков).

Chiron Group выпускает высокоточные вертикально-фрезерные обрабатывающие центры с числовым программным управлением. Изготовление всей линейки станков Chiron в России ведется с 2014 года на тольяттинском «Широн Рус», чья продукция решением Минпромторга от 2017 года отнесена к отечественному производству.

Газета указывает, что расследование из-за хищения средств КТРВ идет с ноября 2021 года. Изначально в деле фигурировали неустановленные следствием руководители ООО «Широн Рус», которая по контракту должна была поставить корпорации партию станков на 83 млн руб. Они, как считают следователи, имели немецкое происхождение, а не российское, что противоречит закону, а также были проданы КТРВ по завышенной стоимости.

Сахаров сначала проходил по делу как свидетель, однако в конце прошлого года его задержали, Тверской суд Москвы вынес решение об аресте.

Защита Сахарова заявила газете, что глава компании не признает свою вину и утверждает, что оборудование полностью соответствовало техническому заданию. Они подтвердили, что в станках были зарубежные комплектующие, но только потому, что в России не выпускают такие детали. Обвинения в завышении цен адвокаты отвергли, поскольку следствие при расчете не учло затраты на транспортировку, налоги, зарплаты сотрудникам и пр. Также юристы отметили, что считают неверными результаты экспертиз, на которые опирается СК. Заключения независимых экспертов показали иные данные, утверждает защита, из них следует, что Сахаров невиновен.

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