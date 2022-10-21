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Антон Герасимов стал кандидатом в заместители главы МЧС

Сын бывшего руководителя ЦИБ ФСБ Андрея Герасимова Антон стал кандидатом на пост заместителя министра МЧС по цифровой трансформации. Сейчас он возглавляет компанию «Айкумен»
Антон Герасимов
Антон Герасимов (Фото: скриншот с видео ПРО БИЗНЕС ТВ)

В пятницу, 14 октября, директор департамента информационных технологий и связи МЧС Сергей Ефименко подал заявку в Министерство цифрового развития на проведение оценки кандидата на должность заместителя главы МЧС, ответственного за цифровую трансформацию. Об этом РБК сообщил источник в МЧС, информацию подтвердил другой источник, близкий к ведомству.

В приложении к заявке в качестве кандидата указан Герасимов Антон Андреевич. Оба собеседника рассказали РБК, что это сын бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова. В 2017 году Герасимов-старший ушел на пенсию. В 2016-м начальник одного из отделов ЦИБ Сергей Михайлов стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

«Эксперты Министерства цифрового развития проведут тестирование управленческих навыков Герасимова. В случае положительной оценки его кандидатуру будут согласовывать в ФСБ и в администрации президента», — сообщил источник.

РБК направил запрос в пресс-службу МЧС.

Заместитель министра по цифровой трансформации отвечает за цифровые технологии, цифровизацию министерства, автоматизацию и перевод подразделений МЧС на новые технологии. В его зону ответственности также входят обеспечение информационной безопасности, координация работы информационно-коммуникационной инфраструктуры.

В интервью РБК в прошлом декабре года бывший тогда врио министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян называл цифровизацию одной из основных задач МЧС помимо оперативного реагирования. Как сообщал глава ведомства, новые технологии используются как для предупреждения ЧС, так и для «умного надзора» за соблюдением правил безопасности разными организациями. В 2018 году на цифровизацию ведомства на трехлетний период было выделено 4 млрд руб.

Герасимов-младший до 2015 года занимал должность заместителя заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ им. Баумана, был также соучредителем компании «Линтехно», или лаборатории инновационных технологий при МГТУ им. Н.Э.Баумана. В базе СПАРК указано, что это разработчик средств защиты информации. У «Линтехно» есть выданная Федеральной службой по техническому и экспортному контролю лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

В 2015 году Герасимов-младший был назначен заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. В его компетенции входила координация работы специальных систем и информбезопасности. В декабре 2016 года губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил Герасимова почетной грамотой «за высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие Московской области».

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В настоящее время Антон Герасимов занимает пост генерального директора акционерного общества «Айкумен — информационные бизнес-системы» (входит в группу компаний «Ростелеком»). На сайте компании говорится, что это разработчик инновационных технологий сбора, хранения и обработки структурированной и неструктурированной информации на разных языках мира, производитель комплексных информационно-аналитических решений на основе собственной интеграционной платформы для государственных и корпоративных заказчиков.

По данным СПАРК, уставный капитал компании — 421,4 млн. руб. В прошлом году ее выручка составила 143,6 млн. руб., при этом компания показала убыток в размере 65,6 млн. руб. В текущем году АО «Айкумен ИБС» выступило заказчиком по пяти госконтрактам на сумму 9,2 млн руб.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МЧС заместитель министра кадровые назначения Александр Куренков ЦИБ ФСБ Андрей Герасимов
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