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Пандемия коронавируса ,  
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Генпрокуратура назвала фейком сообщения о «чипировании населения»

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Размещенные на видеохостинге YouTube и в соцсети «Одноклассники» видеоролики о том, что коронавирус искусственно создан для «чипирования населения», недостоверны. Сообщение об этом размещено на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что речь идет о роликах под названием «Коронавирус. Разоблачение», «Апокалипсис сегодня. Метка дьявола чипизация планеты. часть 1» и «Апокалипсис сегодня. Генетическое оружие. Часть 3».

Информация о том, что коронавирус создали искусственно для установления «глобального мирового порядка» и уничтожения людей, не соответствует действительности, указали в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что версию об искусственном создании коронавирусной инфекции не подтвердили ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни российское правительство и другие органы власти.

Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом
Общество
Никита Михалков

Ранее о чипировании под видом вакцинации от коронавируса говорил в выпуске «Бесогона» режиссер Никита Михалков. По его словам, чипирование хочет провести американский миллиардер Билл Гейтс. Его целью является «сокращение человечества», говорилось в программе. Михалков также заявил, что из-за передачи он столкнулся с «чистой воды цензурой» на телеканале «Россия 24», который сократил время ее дневного показа. Повтор программы телеканал выпустил в 23:00 и в 03:00 «в надежде, что ее посмотрят как можно меньше людей», указал Михалков. В ВГТРК заявили РБК, что не комментируют ситуацию.

2 мая жители Северной Осетии, часть из которых верит, что COVID-19 создан для «чипирования населения», сожгли антенну сотовой связи рядом с селением Ногир, сообщил глава региона Вячеслав Битаров. Он отметил, что некоторые из активистов в регионе считают, что инфекция разработана «мировыми силами», которые собираются «поставить антенны 5G, облучить», указал Битаров.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Генпрокуратура, пандемия
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