Генпрокуратура назвала фейком сообщения о «чипировании населения»

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Размещенные на видеохостинге YouTube и в соцсети «Одноклассники» видеоролики о том, что коронавирус искусственно создан для «чипирования населения», недостоверны. Сообщение об этом размещено на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что речь идет о роликах под названием «Коронавирус. Разоблачение», «Апокалипсис сегодня. Метка дьявола чипизация планеты. часть 1» и «Апокалипсис сегодня. Генетическое оружие. Часть 3».

Информация о том, что коронавирус создали искусственно для установления «глобального мирового порядка» и уничтожения людей, не соответствует действительности, указали в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что версию об искусственном создании коронавирусной инфекции не подтвердили ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни российское правительство и другие органы власти.