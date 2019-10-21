В аэропорту Краснодара испытали систему противодействия беспилотникам

В Краснодаре успешно испытали систему противодействия гражданским беспилотникам «Атака — DBS», блокирующую канал навигации и связи устройства. Система заставит дрон вернуться назад при обнаружении на расстоянии 1,5 км

Система противодействия гражданским беспилотникам «Атака — DBS» (Фото: Росэлектроника)

В международном аэропорту Краснодара им. Екатерины II успешно испытали систему противодействия гражданским беспилотникам «Атака — DBS» холдинга «Росэлектроника» (входит в структуру «Ростеха»). Об этого говорится в сообщении компании, поступившем в распоряжение РБК.

Система отрабатывала ситуацию, имитирующую атаку дронов с ближнего и дальнего расстояния, а также на низкой высоте (30–40 м от земли). При обнаружении беспилотника на расстоянии 1,5 км система блокировала его канал связи и навигации, после чего дрон не мог передвигаться по заданному курсу и возвращался в место старта.

Как уточняется в сообщении, «Атака — DBS» обнаруживает и блокирует каналы управления в диапазоне, который используется гражданскими беспилотниками, на уровне от 2 до 6 ГГц.

Разработкой комплекса занималось АО «НПП «Алмаз», созданное в 1957 году для создания военной и гражданской электронной техники. По словам первого заместителя гендиректора предприятия Михаила Апина, система не нарушает работы окружающего коммуникационного и навигационного оборудования и может использоваться в аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов.