«Роскосмос» показал рассекреченные документы о создании корабля «Восход»

Госкорпорация обнародовала документы, раскрывающие подробности разработки и полета первого в мире многоместного космического корабля

Многоместный космический корабль «Восход» (Фото: roscosmos.ru)

«Роскосмос» опубликовал на своем сайте засекреченные ранее документы, посвященные созданию и полету первого в мире многоместного космического корабля «Восход».

Среди документов — докладная записка руководителей советской промышленности и науки, направленная в марте 1964 года в ЦК КПСС. В ней особое внимание руководства партии обращается на необходимость обогнать США, где ведется работа по созданию двухместных космических кораблей Gemini и трехместных Apollo. Запуск трехместного корабля «Восход», как отмечается в записке, должен был обеспечить «приоритет Советского Союза в осуществлении космических полетов многоместных кораблей и впервые в мире выхода человека из корабля в космос».

В проекте за подписью главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева указано, что «Восход» сохранит основную конструктивную схему одноместных кораблей «Восток», на которых в космос летали Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский и Валентина Терешкова. Чтобы разместить в кабине «Востока» трех человек, Королев предлагал отказаться от использования скафандров и катапультируемых кресел, несмотря на то, что это затруднит аварийное спасение экипажа на малых высотах.

В апреле 1964 год ЦК КПСС и Совет министров ССССР «в целях закрепления приоритета Советского Союза в осуществлении полетов многоместных пилотируемых космических кораблей» утвердили предложения о строительстве четырех трехместных космических кораблей «Восход» на базе «Востоков».