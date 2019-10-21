«Роскосмос» показал рассекреченные документы о создании корабля «Восход»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 63,76 (-0,19) Quote, 12:56
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 71,17 (+0,04) Quote, 12:56
Прокуратура проверит информацию о заклеившей рты школьникам учительнице Общество, 15:05 Тренер «Амура» пригрозил судье сжечь его машину во время игры КХЛ Спорт, 15:04 На Украине министр извинился за песню «Квартала 95» об экс-главе Нацбанка Политика, 14:58 США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей Экономика, 14:57 В Подмосковье зафиксированы новые температурные рекорды Общество, 14:56 Психиатр назвала наиболее частую причину детских суицидов Общество, 14:54 Как устроены современные кухонные плиты и духовки РБК и Electrolux, 14:49 Как применять возможности цифровой трансформации офисов на практике РБК и Xerox, 14:49 Войны, госконтроль и азиатский NASDAQ: как возник фондовый рынок в Китае Quote, 14:49 Минстрой разработает законопроект по борьбе с потребительским терроризмом Общество, 14:43 Суд отказался заблокировать деятельность BlaBlaCar Технологии и медиа, 14:38 В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила Общество, 14:31 На матч «Зенита» и «Лейпцига» в Лиге чемпионов назначены судьи из Турции Спорт, 14:23 Правительство Испании установило дату перезахоронения Франко Политика, 14:20
Общество ,  
0 
«Роскосмос» показал рассекреченные документы о создании корабля «Восход»
Госкорпорация обнародовала документы, раскрывающие подробности разработки и полета первого в мире многоместного космического корабля
Многоместный космический корабль «Восход» (Фото: roscosmos.ru)

«Роскосмос» опубликовал на своем сайте засекреченные ранее документы, посвященные созданию и полету первого в мире многоместного космического корабля «Восход».

Среди документов — докладная записка руководителей советской промышленности и науки, направленная в марте 1964 года в ЦК КПСС. В ней особое внимание руководства партии обращается на необходимость обогнать США, где ведется работа по созданию двухместных космических кораблей Gemini и трехместных Apollo. Запуск трехместного корабля «Восход», как отмечается в записке, должен был обеспечить «приоритет Советского Союза в осуществлении космических полетов многоместных кораблей и впервые в мире выхода человека из корабля в космос».

В проекте за подписью главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева указано, что «Восход» сохранит основную конструктивную схему одноместных кораблей «Восток», на которых в космос летали Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский и Валентина Терешкова. Чтобы разместить в кабине «Востока» трех человек, Королев предлагал отказаться от использования скафандров и катапультируемых кресел, несмотря на то, что это затруднит аварийное спасение экипажа на малых высотах.

Общество
«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы о лунной программе СССР

В апреле 1964 год ЦК КПСС и Совет министров ССССР «в целях закрепления приоритета Советского Союза в осуществлении полетов многоместных пилотируемых космических кораблей» утвердили предложения о строительстве четырех трехместных космических кораблей «Восход» на базе «Востоков».

В августе того же года Совмин СССР утвердил проект сообщения ТАСС о первом в мире запуске трехместного космического корабля, выпустить которое предполагалось после успешного выхода «Восхода» на орбиту. Это произошло 12 октября 1964 года. На борту «Восхода» находились командир корабля Владимир Комаров (управлял космическим аппаратом, проводил сеансы радиосвязи с Землей, контролировал этапы полета и работу бортовых систем, руководил действиями членов экипажа), научный сотрудник Константин Феоктистов («проводил фото- и киносъемку космоса, наземных объектов, полярных сияний, линий горизонта и светящихся частиц через иллюминатор, пытался опознавать характеристики объектов съемки») и врач Борис Егоров (брал пробы крови у экипажа, измерял кровяное давление, проводил медицинский самоконтроль, биологические эксперименты и тесты).

За сутки пребывания в космосе корабль 16 раз обогнул земной шар, после чего успешно приземлился неподалеку от Целинограда (ныне столица Казахстана Нур-Султан). За время полета экипаж «Восхода-1» установил четыре мировых рекорда в своем классе:

  • достиг максимальной высоты космического полета (408 км);
  • рекорд массы (5320 кг), поднятой на такую высоту;
  • рекорд дальности полета (669 784,027 км);
  • рекорд продолжительности полета (24 часа 17 минут 03 секунды).

После приземления космонавты, вопреки обыкновению, не были немедленно отправлены в Москву для доклада руководству партии и правительства — дело в том, что на следующий день после их посадки Никита Хрущев был смещен со своего поста.

«Прошел день, другой.

— Вам нужно еще отдохнуть, да и кое-какие анализы необходимы.

— В чем дело?

— Да не знаем, кажется, уточняется адрес обращения.

— Какой адрес?

Оказывается, речь шла о том, к кому должен обращаться Володя [Комаров] с докладом об очередном «достижении советской науки». Прошел пленум ЦК, оформивший результаты переворота — замену Хрущева на Брежнева. И Володе пришлось докладывать новому первому секретарю, «дорогому товарищу Брежневу», — вспоминал позднее о происходившем Феоктистов.

В марте 1965 года был запущен «Восход-2», с борта которого в открытый космос впервые в мире вышел человек — космонавт Алексей Леонов. Запланированные полеты еще пяти «Восходов» (в том числе «Восхода-4» с женским экипажем) были отменены, программа строительства кораблей была свернута в связи с концентрацией ресурсов на «Союзах» и лунной программе.

Фотогалерея 
«Мы мечтали быть первыми»: каким был космонавт Алексей Леонов

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Роскосмос», космический корабль
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы о лунной программе СССР
Общество
«Росатом» показал рассекреченный документ по первой ядерной бомбе СССР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter