«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы о лунной программе СССР

В документах рассказывается, каким бы мог быть первый искусственный Земли, как работала аппаратура станции «Луна-1» во время первого полета к Луне и почему не долетела до цели «Луна-4А»

«Роскосмос» опубликовал на своем сайте ряд засекреченных ранее документов, «позволяющих восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской Лунной программы».

Среди представленных документов — докладные записки советских конструктов ракетной и космической техники, справки о характеристиках ракет, постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР и так далее.

Так, например, в докладной записке сподвижника Королева, конструктора Михаила Тихонравова, рассказывается о том, каким бы мог быть первый искусственный спутник Земли.

«Наиболее реальным и осуществимым в кратчайший срок является создание искусственного спутника Земли в виде автоматического прибора, который был бы снабжен научной аппаратурой, имел бы радиосвязь с Землей и обращался вокруг земли на расстоянии порядка 170–1100 км от ее поверхности... Вес такого спутника мог бы быть порядка 2000–3000 кг, считая и научную аппаратуру. В случае если в этом направлении работа будет начата немедленно, создание простейшего спутника может быть осуществлено в ближайшее время», — писал Тихонравов в 1954 году.