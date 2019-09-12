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«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы о лунной программе СССР
В документах рассказывается, каким бы мог быть первый искусственный Земли, как работала аппаратура станции «Луна-1» во время первого полета к Луне и почему не долетела до цели «Луна-4А»

«Роскосмос» опубликовал на своем сайте ряд засекреченных ранее документов, «позволяющих восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской Лунной программы».

Среди представленных документов — докладные записки советских конструктов ракетной и космической техники, справки о характеристиках ракет, постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР и так далее.

Так, например, в докладной записке сподвижника Королева, конструктора Михаила Тихонравова, рассказывается о том, каким бы мог быть первый искусственный спутник Земли.

«Наиболее реальным и осуществимым в кратчайший срок является создание искусственного спутника Земли в виде автоматического прибора, который был бы снабжен научной аппаратурой, имел бы радиосвязь с Землей и обращался вокруг земли на расстоянии порядка 170–1100 км от ее поверхности... Вес такого спутника мог бы быть порядка 2000–3000 кг, считая и научную аппаратуру. В случае если в этом направлении работа будет начата немедленно, создание простейшего спутника может быть осуществлено в ближайшее время», — писал Тихонравов в 1954 году.

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Первый в мире искусственный спутник Земли, запущенный с космодрома Байконур 4 октября 1957 года, весил всего 83,6 кг и имел на борту только радиопередатчик.

В той же записке Тихонравова рассматривалась и проблема достижения Луны, при этом отмечалось, что миссия может быть успешной в случае использования трех- или двухступенчатой (в случае увеличения тяги) ракеты-носителя, стартующей с поверхности Земли. Перспективным вариантом в записке был назван старт лунной ракеты со спутника-станции, находящейся на орбите Земли.

В 1959 году с Байконура была запущена дополненная третьей ступенью ракета Р7, которая вывела в космос первую автоматическую лунную станцию, получившую позднее название «Луна-1». В ходе этого запуска, как отмечается в докладной записке в ЦК КПСС, была впервые достигнута вторая космическая скорость, однако сбой в работе системы радиоуправления привел к тому, что двигатель второй ступени отключился позже, чем нужно, и третья ступень с «Луной-1» слишком сильно разогналась.

«Начав свободный полет со скоростью, превышающей расчетную, третья ступень космической ракеты не могла встретиться с луной, а пролетев вблизи от луны, на расстоянии около 6000 км, вышла на собственную орбиту вокруг Солнца, превратившись в первую в мире искусственную планету», — говорится в докладе.

В документе также подчеркивается, что большая часть установленной на «Луне-1» научной аппаратуры работала нормально, что, в частности, позволило получить «результаты большого научного значения» о «космических лучах».

«Полученные результаты позволяют уже сейчас оценить дозу вредного облучения живого организма, находящегося в межпланетном пространстве. Эта доза не может привести к катастрофически вредным воздействиям. Зоны опасного воздействия расположены вблизи небесных тел, имеющих магнитное поле. Человек, находящийся вне опасной зоны в межпланетном пространстве, может получить смертельную дозу облучения порядка 100 рентген в течение десяти лет», — указывается в докладе.

Стартовавшая 12 сентября 1959 года станция «Луна-2» первой в мире достигла Луны и доставила на ее поверхность советский вымпел.

Последним по счету документом стал предварительный отчет о неудачном запуске 15 апреля 1960 года запуска ракеты-носителя «Восток-Л», которая должна была доставить к Луне станцию «Луна-4А». Согласно плану полета, «Луна-4А» должна была сфотографировать обратную сторону естественного спутника Земли, однако выполнить задачу не удалось из-за преждевременной остановки двигателям третьей ступени.

«Ввиду преждевременного израсходования горючего продолжительность работы главной двигательной установки на III ступени была меньше расчетной, вследствие чего произошел недобор скорости до расчетной на 130 м/сек.», — говорится в отчете.

Не сумев набрать нужную скорость, «Луна-4А» постепенно вернулась к Земле и сгорела в плотных слоях атмосферы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Роскосмос», спутник, лунная программа
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