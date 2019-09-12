«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы о лунной программе СССР

Первый в мире искусственный спутник Земли, запущенный с космодрома Байконур 4 октября 1957 года, весил всего 83,6 кг и имел на борту только радиопередатчик.
В той же записке Тихонравова рассматривалась и проблема достижения Луны, при этом отмечалось, что миссия может быть успешной в случае использования трех- или двухступенчатой (в случае увеличения тяги) ракеты-носителя, стартующей с поверхности Земли. Перспективным вариантом в записке был назван старт лунной ракеты со спутника-станции, находящейся на орбите Земли.
В 1959 году с Байконура была запущена дополненная третьей ступенью ракета Р7, которая вывела в космос первую автоматическую лунную станцию, получившую позднее название «Луна-1». В ходе этого запуска, как отмечается в докладной записке в ЦК КПСС, была впервые достигнута вторая космическая скорость, однако сбой в работе системы радиоуправления привел к тому, что двигатель второй ступени отключился позже, чем нужно, и третья ступень с «Луной-1» слишком сильно разогналась.
«Начав свободный полет со скоростью, превышающей расчетную, третья ступень космической ракеты не могла встретиться с луной, а пролетев вблизи от луны, на расстоянии около 6000 км, вышла на собственную орбиту вокруг Солнца, превратившись в первую в мире искусственную планету», — говорится в докладе.
В документе также подчеркивается, что большая часть установленной на «Луне-1» научной аппаратуры работала нормально, что, в частности, позволило получить «результаты большого научного значения» о «космических лучах».
«Полученные результаты позволяют уже сейчас оценить дозу вредного облучения живого организма, находящегося в межпланетном пространстве. Эта доза не может привести к катастрофически вредным воздействиям. Зоны опасного воздействия расположены вблизи небесных тел, имеющих магнитное поле. Человек, находящийся вне опасной зоны в межпланетном пространстве, может получить смертельную дозу облучения порядка 100 рентген в течение десяти лет», — указывается в докладе.
Стартовавшая 12 сентября 1959 года станция «Луна-2» первой в мире достигла Луны и доставила на ее поверхность советский вымпел.
Последним по счету документом стал предварительный отчет о неудачном запуске 15 апреля 1960 года запуска ракеты-носителя «Восток-Л», которая должна была доставить к Луне станцию «Луна-4А». Согласно плану полета, «Луна-4А» должна была сфотографировать обратную сторону естественного спутника Земли, однако выполнить задачу не удалось из-за преждевременной остановки двигателям третьей ступени.
«Ввиду преждевременного израсходования горючего продолжительность работы главной двигательной установки на III ступени была меньше расчетной, вследствие чего произошел недобор скорости до расчетной на 130 м/сек.», — говорится в отчете.
Не сумев набрать нужную скорость, «Луна-4А» постепенно вернулась к Земле и сгорела в плотных слоях атмосферы.