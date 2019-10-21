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Общество ,  
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Проблемы с подлодкой на учениях под руководством Путина, Шойгу назвал причины выхода США из ДРСМД, Forbes нашел нового миллиардера из Одессы, россияне нашли у Штирлица необходимые политику качества; главные новости — в обзоре РБК

Нештатная ситуация на учениях под руководством Путина

В ходе учений «Гром-2019», финальным этапом которого руководил президент Владимир Путин, планировалось запустить две ракеты с атомной подлодки К-44 «Рязань», однако вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, выяснили «Ведомости».

  • Проблемы могли возникнуть из-за отказа систем подлодки, через которые проходят команды о пуске
  • Атомный подводный крейсер вернулся в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой
  • Точные причины случившегося выяснит комиссия из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности

Шойгу назвал «реальную причину» выхода США из ДРСМД

США заранее готовились к выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, создавая ударные беспилотники, используя ракеты средней дальности в качестве мишеней и развертывая в Европе пусковые установки Mk 41, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

  • Договор перестал устраивать США из-за растущей военной мощи Китая, считает министр.
  • По словам Шойгу, реальная причина выхода Вашингтона из соглашения заключается в сдерживании Пекина и Москвы
  • Если США развернут в Европе запрещенное договором оружия, это «неизбежно приведет к гонке вооружений и росту конфликтного потенциала».

Forbes нашел нового миллиардера родом из Одессе

По данным издания, предприниматель Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря последней сделке его компании RingCentral.

  • RingCentral занимается корпоративными услугами, связанными с телефонной связью, обменом сообщениями, видеоконференциями и др.
  • 3 октября компания сообщила, что будет партнером поставщика телекоммуникационного оборудования Avaya на новой облачной платформе и получит $500 млн, из которых $375 млн в виде аванса, а $125 млн в виде привилегированных акций
  • После соглашения акции компании поднялись на 28%, капитализация RingCentral превысила $14 млрд, а состояние Шмуниса теперь оценивается в $1,3 млрд

Россияне назвали необходимые политикам качества киногероев

В наибольшей степени качествам, которые по мнению россиян должны быть присущи политику, обладает Штирлиц из «17 мгновений весны», его персонажа вспомнили 20% респондентов, следует из опроса ВЦИОМ.

  • Второе место занял профессор Преображенский (12%, «Собачье сердце»), следом идут Данила Багров из дилогии «Брат» и Мария Швецова из «Тайн следствия» (по 11%), замыкает пятерку Екатеррина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит» (9%).
  • В пятерку важнейших качеств для политика по мнению россиян пошли честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%), способность эффективно организовать работу других людей (25%) и ум (22%).
Автор: Константин Нагаев
Теги: учения, ДРСМД, миллиардер, киногерой
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