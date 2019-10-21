Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Проблемы с подлодкой на учениях под руководством Путина, Шойгу назвал причины выхода США из ДРСМД, Forbes нашел нового миллиардера из Одессы, россияне нашли у Штирлица необходимые политику качества; главные новости — в обзоре РБК

Нештатная ситуация на учениях под руководством Путина

В ходе учений «Гром-2019», финальным этапом которого руководил президент Владимир Путин, планировалось запустить две ракеты с атомной подлодки К-44 «Рязань», однако вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, выяснили «Ведомости».

Проблемы могли возникнуть из-за отказа систем подлодки, через которые проходят команды о пуске

Атомный подводный крейсер вернулся в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой

Точные причины случившегося выяснит комиссия из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности

Шойгу назвал «реальную причину» выхода США из ДРСМД

США заранее готовились к выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, создавая ударные беспилотники, используя ракеты средней дальности в качестве мишеней и развертывая в Европе пусковые установки Mk 41, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.