Россияне назвали необходимые политикам качества киногероев

В наибольшей степени качествами, которые должны быть присущи политикам, из российских киногероев обладает Штирлиц («17 мгновений весны»). Такого мнения придерживаются 20% россиян, следует из нового опроса ВЦИОМ, с результатами которого ознакомилась газета «Ведомости».

На втором месте (12%) в рейтинге таких киногероев, согласно опросу, находится профессор Преображенский («Собачье сердце»). На третьей строчке расположились Данила Багров из «Брата» и Мария Швецова из «Тайн следствия» (по 11%). Пятерку лидеров замыкает Екатерина Тихомирова из кинофильма «Москва слезам не верит» (9%).

Пятерка самых важных для политика качеств, согласну опросу, выглядит следующим образом:

честность (44%),

образованность и компетентность (31%),

близость к народу (26%),

умение эффективно организовывать работу других людей (25%),

ум (22%)

Материл дополняется.