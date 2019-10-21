Политика , 21 окт, 05:57
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Россияне назвали необходимые политикам качества киногероев
В наибольшей степени качествами, которые должны быть присущи политикам, из российских киногероев обладает Штирлиц («17 мгновений весны»). Такого мнения придерживаются 20% россиян, следует из нового опроса ВЦИОМ, с результатами которого ознакомилась газета «Ведомости».
На втором месте (12%) в рейтинге таких киногероев, согласно опросу, находится профессор Преображенский («Собачье сердце»). На третьей строчке расположились Данила Багров из «Брата» и Мария Швецова из «Тайн следствия» (по 11%). Пятерку лидеров замыкает Екатерина Тихомирова из кинофильма «Москва слезам не верит» (9%).
Пятерка самых важных для политика качеств, согласну опросу, выглядит следующим образом:
- честность (44%),
- образованность и компетентность (31%),
- близость к народу (26%),
- умение эффективно организовывать работу других людей (25%),
- ум (22%)
Материл дополняется.