Киев рассказал о сотнях тысяч жертв торговли людьми на Украине

По оценке представителя кабмина Украины, более 200 тыс. украинцев за годы независимости стали жертвами работорговли. По оценке международных правозащитников, на Украине содержат 286 тыс. рабов. В России число рабов выше — 800 тыс.

Акция Walk for Free в Киеве (Фото: РИА Новости)

Заместитель министра социальной политики Наталия Федорович во время выступления в Киеве, рассказала об оценках международных экспертов относительно торговли людьми на Украине. Об этом сообщает «Укринформ».

«За годы независимости, по оценкам международных экспертов, свыше 200 тысяч граждан Украины стали жертвами торговли людьми», — рассказала она. Федорович добавила, что украинские власти оказывают поддержку жертвам торговли людьми, однако структуры соцзащиты смогли установить статус и оказать помощь менее чем тысяче человек.

Самым популярным видом торговли людьми на Украине, добавила Федорович, является втягивание их в трудовую эксплуатацию.

Заявления Федорович были приурочены к международной ежегодной акции Walk for Freedom, организуемой в знак протеста против рабства и торговли людьми.

По оценке, приведенной в докладе Global Slavery Index организации A21, опубликованном в июле, в России число рабов по меньшей мере в четыре раза превышает число жертв торговли людьми на Украине, озвученное представителем Минсоцполитики страны. Согласно данным фонда Walk Free, в современной России общее число рабов составляет 800 тыс. Среди людей, ставших жертвами принуждения к труду, значительную долю составляют мигранты из стран ближнего зарубежья — Центральной Азии и Украины, а также Восточной и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Мьянма, Северная Корея, Китай). Есть среди рабов и российские граждане. Значительное число рабов исследователи обнаружили на Северном Кавказе, где людей незаконно принуждают к работе на частных промышленных объектах, к примеру, на кирпичных заводах.

В то же время, к жертвам рабского труда эксперты Global Slavery Index отнесли также заключенных российских колоний, привлеченных к выполнению различных работ. Авторы объяснили это тем, что хотя формально осужденные работают в соответствии с трудовым законодательством и получают вознаграждение, их труд не является добровольным.

В общем антирейтинге стран, в которых используется рабский труд, Россия заняла 64-е место, между Молдавией и Египтом.

На Украине, по оценкам Global Slavery Index, в рабстве содержатся 286 тыс. человек. В антирейтинге страна занимает 49-е место, находясь выше России.

В качестве примера человека, оказавшегося в положении раба, правозащитники из A21 приводят пример 30-летнего гражданина Украины по имени Антон. «Антону предложили возможность работать за границей. Взволнованный этой новой возможностью, он согласился. Но Антону солгали. Его документы, удостоверяющие личность, были сожжены, торговцы людьми его избивали. Они заставляли его работать на фабрике, на ферме и в домашнем хозяйстве за небольшую плату или даже бесплатно — фактически, он был порабощен и подвергался насилию в течение трех лет», — описывает организация типичный пример современного рабства.

В середине июня нацполиция Украины сообщила. что в Одесской области в результате спецоперации были освобождены 30 рабов, среди которых была беременная женщина. В тот же день в Запорожье украинские полицейские задержали женщину 1969 года рождения, которая намеревалась продать своего 15-летнего сына в рабство за 50 тыс. гривен.