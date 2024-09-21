Минобрнауки обновило перечень вступительных испытаний в вузы
Минобрнауки разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов. ЕГЭ по русскому языку остается обязательным для всех специальностей.
Согласно новому перечню, абитуриенты должны будут сдавать:
- русский язык;
- профильный предмет из списка обязательных (вуз выбирает один из рекомендованных в перечне предметов по специальности);
- один-два профильных предмета из оставшихся в перечне (по выбору университета или абитуриента).
Поступающие по-прежнему обязаны предоставить результаты ЕГЭ по трем предметам (в некоторых случаях — по четырем). За университетами остается право формировать окончательный перечень ЕГЭ по специальности.
Выпускники должны решить, по каким предметам будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года, а вузы — опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года.
Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев назвал основной целью «обеспечение приема на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов». «Ведь им предстоит в будущем решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития нашей страны», — отметил он.
«Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и действует до 1 сентября 2029 года», — говорится в документе.
Согласно правилам приема в вузы, вступившим в силу с 2021/22 учебного года, вузы получили право проводить для абитуриентов единый конкурс по нескольким специальностям из одной сферы, а также устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов — например, по физике и информатике (при этом абитуриент может предоставить результат ЕГЭ по этим предметам по своему усмотрению).
Университетам также позволили самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования, а также максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе (не менее двух и не более десяти). Возможность подачи документов в электронной форме стала обязательной.
С 2023 года подать документы можно максимум в пять вузов и не более чем на пять направлений в каждом из них.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков летом предлагал ввести со следующего года для абитуриентов, поступающих в педагогические вузы, обязательный ЕГЭ по профильному предмету. «Сегодня, к сожалению, педагогические вузы и факультеты, принимая абитуриентов на программы подготовки, например, учителей физики, химии, географии и других, могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам», — отмечал он.
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