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Минобрнауки обновило перечень вступительных испытаний в вузы

Абитуриенты должны будут сдавать русский язык, профильный предмет из списка обязательных и один-два профильных предмета из оставшихся в перечне. ЕГЭ по русскому остается обязательным для всех специальностей
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Минобрнауки разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов. ЕГЭ по русскому языку остается обязательным для всех специальностей.

Согласно новому перечню, абитуриенты должны будут сдавать:

  • русский язык;
  • профильный предмет из списка обязательных (вуз выбирает один из рекомендованных в перечне предметов по специальности);
  • один-два профильных предмета из оставшихся в перечне (по выбору университета или абитуриента).

Поступающие по-прежнему обязаны предоставить результаты ЕГЭ по трем предметам (в некоторых случаях — по четырем). За университетами остается право формировать окончательный перечень ЕГЭ по специальности.

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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

Выпускники должны решить, по каким предметам будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года, а вузы — опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года.

Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев назвал основной целью «обеспечение приема на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов». «Ведь им предстоит в будущем решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития нашей страны», — отметил он.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и действует ‎до 1 сентября 2029 года», — говорится в документе.

Согласно правилам приема в вузы, вступившим в силу с 2021/22 учебного года, вузы получили право проводить для абитуриентов единый конкурс по нескольким специальностям из одной сферы, а также устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов — например, по физике и информатике (при этом абитуриент может предоставить результат ЕГЭ по этим предметам по своему усмотрению).

Университетам также позволили самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования, а также максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе (не менее двух и не более десяти). Возможность подачи документов в электронной форме стала обязательной.

С 2023 года подать документы можно максимум в пять вузов и не более чем на пять направлений в каждом из них.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков летом предлагал ввести со следующего года для абитуриентов, поступающих в педагогические вузы, обязательный ЕГЭ по профильному предмету. «Сегодня, к сожалению, педагогические вузы и факультеты, принимая абитуриентов на программы подготовки, например, учителей физики, химии, географии и других, могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам», — отмечал он.

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Елена Чернышова
Минобрнауки вузы ЕГЭ
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