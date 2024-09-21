Умер экс-министр региональной и национальной политики Евгений Сапиро

Евгений Сапиро возглавлял Министерство региональной и национальной политики России в 1998 году, позднее его реорганизовали и упразднили, а функции передали другим ведомствам. Экономисту было 90 лет

Евгений Сапиро (Фото: mahonin59 / Telegram)

Экс-министр региональной и национальной политики России, политик и экономист Евгений Сапиро умер в возрасте 90 лет, сообщил пермский губернатор Дмитрий Махонин.

«Имя Евгения Сауловича стало знаковым для целого поколения ученых и политиков Пермского края», — написал Махонин и выразил соболезнования его семье и близким.

Сапиро возглавлял Министерство региональной и национальной политики с мая по сентябрь 1998 года. Ведомство было образовано из Министерства по делам национальностей и федеративным отношениям, а позже было несколько раз реорганизовано и переименовано. В 2001 году его упразднили, а функции передали МВД и частично распределили между МИДом и Минэкономразвития.

Сапиро родился 29 января 1934 года в Мариуполе. В 1956 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «инженер-металлург», работал на Чусовском машиностроительном заводе, позднее начал преподавать в Пермском политехническом институте и Пермском государственном университете. С 1987 по 1990 год заведовал экономическим отделом научного центра Уральского отделения Академии наук CCCP.

В 1990-е Сапиро начал политическую карьеру, он был первым председателем Законодательного собрания Пермской области, представлял регион в Совфеде. После отставки из Министерства региональной и нацполитики возглавил Пермский общественный фонд стратегических исследований, был советником министра природных ресурсов.

Махонин отмечает, что благодаря Сапиро были созданы организация «Пермское землячество» (существует с 1998 года, организует и проводит встречи земляков, реализует культурные и благотворительные проекты, сейчас там 2,3 тыс. человек) и «Строгановская премия», которую вручают за достижения жителям Пермского края.