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Умер народный артист России Владислав Верестников

Владислав Верестников
Владислав Верестников (Фото: opera-centre.ru)

Сегодня, 21 сентября, скончался народный артист России, оперный певец Владислав Верестников, сообщили РБК в пресс-службе Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.

«На 78-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался солист оперы Большого театра (1977-2006 гг.), народный артист России Владислав Аркадьевич Верестников», — говорится в сообщении.

За годы работы в Большом театре России он исполнил более 30 ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов. С 2006 года преподавал сольное пение в Московском государственном институте музыки им. А. Шнитке и
в Центре оперного пения Галины Вишневской, отметили в пресс-службе.

О дате, времени и месте прощания и похорон сообщат дополнительно.

Владислав Верестников родился 4 января 1947 года в Харькове. Он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР в 1988 году, а также звания народного артиста России в 1994 году.

Артист в течение двух лет работал в Харьковском театре оперы и балета — с 1975 по 1977 год. После этого ушел в Большой театр, где прослужил с 1977 по 2006 год. Среди его театральных работ, в частности, роль Ренато в опере Джузеппе Верди «Бал-маскарад» и Жермона в «Травиата». Он также выступал в роли Ди Поза в опере «Дон Карлос».

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