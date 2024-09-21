Силовики в Москве остановили «Газель» с золотыми слитками

Силовики остановили «Газель» в Москве и обнаружили в ней золотые слитки на сумму более 18 млн руб. Возбуждено дело о незаконном обороте драгоценных металлов

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В Москве правоохранители пресекли незаконный оборот драгоценных металлов стоимостью более 18 млн руб., сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, на ул. Симоновский Вал была остановлена «Газель», в ней находились двое мужчин 36 и 48 лет, которые «добровольно выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла желтого цвета».

Слитки отправили на экспертизу и выяснили, что в их составе золото, серебро, цинк и медь. Масса чистого золота составила не менее 2,5 кг, его стоимость превышает 18,5 млн руб.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК (незаконный оборот драгоценных металлов), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет. Им уже избрали меру пресечения. В прокуратуре не уточнили, подозреваемых отправили под домашний арест или в СИЗО.

Расследование взяла на контроль прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы.

Ранее на автотрассе Чита — Хабаровск ФСБ задержала водителя Тоyota, который вез семь слитков золота стоимостью 3,968 млн руб. Масса нелегального груза составила порядка 1,5 кг.