В Забайкалье задержали водителя Тоyota со слитками золота на 3,9 млн руб.

В Забайкалье задержали водителя Тоyota со слитками золота на 3,9 млн руб.

На автотрассе Чита — Хабаровск сотрудники ФСБ задержали забайкальца, который в салоне своего автомобиля Тоyota провозил незаконно семь слитков золота. Об этом сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России. По данным издания, это произошло в сентябре.

ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и транспортировке драгоценного металла. Масса нелегального груза составила около 1,5 кг. Стоимость груза оценили в 3 млн 968 тыс. руб.

3 октября в Якутии полиция нашла в микроавтобусе, следовавшем из Якутии в Магаданскую область, сверток с золотом на сумму 9,5 млн руб. По данным следствия, ранее судимый водитель транспорта выкупил драгоценный металл в поселке Усть-Нера для последующей перепродажи.



