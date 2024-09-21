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В Тверской области перекрыли участок трассы М-9 после атаки БПЛА

Ограничение ввели с 06:40 утра 21 сентября, оно будет действовать до особого распоряжения. Ночью в регионе уничтожили три беспилотника
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На федеральной трассе М-9 «Балтия» в Тверской области временно перекрыто движение, сообщает управление федеральных автомобильных дорог «Россия».

Трасса, в которую входит Новорижское шоссе, начинается от Московской кольцевой автомобильной дороги и проходит по территории Подмосковья, Тверской и Псковской областей до границы с Латвией.

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Движения нет на участке с 322 км до 420 км, издание tvernews уточняет, что он тянется от населенного пункта Кунья до Нелидово. Ограничения действуют с 6:40 утра и до «особого распоряжения». Ведомство предложило пути объезда:

— при движении со стороны Москвы, а также при необходимости развернуться можно использовать разворотную петлю на 322 км трассы;

— при движении в сторону Москвы — объезд через Великие Луки в сторону Смоленска.

Ночью губернатор Игорь Руденя сообщил, что на юго-западе Тверской области сбиты беспилотники. В Минобороны позже уточнили, что в регионе уничтожили три дрона, а всего над российской территорией — 101.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тверская область трасса М-9 Балтия перекрытие движения
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