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Захват заложников в ИК-19 ,  
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Юристы рассказали, как могут поощрить не поддавшихся бунту заключенных

Юрист Грицюк: не поддавшимся бунту в ИК-19 заключенным могут смягчить наказание
Сюжет
Захват заложников в ИК-19

Заключенные, которые во время бунта в ИК-19 под Волгоградом помогли администрации, могут получить разные виды поощрений — от благодарности до смягчения наказания, рассказал РБК управляющий партнер адвокатского бюро «ТаймЛекс» Артем Грицюк. Так они ответили на сообщения о планах ФСИН поощрить заключенных, которые не поддались бунту 23 августа.

Осужденным могут, например, разрешить получить дополнительную посылку или свидание, потратить на покупки на 3 тыс. руб. больше положенного, а также увеличить время прогулки, пояснил он. «Положительно характеризующийся осужденный может быть представлен к замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания после отбытия указанной в законе части срока наказания», — добавил он. Грицюк отметил, что обычно поощряют письменной благодарностью — она может быть важна для получения условно-досрочного освобождения.

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Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин добавил, что применить меры поощрения могут начальники исправительных учреждений, их заместители и начальники отрядов. Он отметил, что поощрения применяются «довольно часто», к примеру в 2021 году такое происходило свыше 500 тыс. раз. «Чаще всего поощряются те осужденные, которые ранее отбывали реальное наказание, так как им легче адаптироваться к установленному в колониях распорядку дня по сравнению с теми, кто впервые осужден к лишению свободы», — сказал он.

Добрынин отметил, что есть и случаи, когда «могут поощряться не те и не за то» или руководство «несправедливо отказывает в поощрении». «Бороться с этим, пользуясь механизмами восстановления нарушенных прав граждан, практически невозможно, ведь поощрение, по своей сути, — право, а не обязанность», — заключил юрист.

Что привело к третьему за лето захвату заложников в российских колониях
Политика
Фото:Максим Киселев / ТАСС

Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области произошел 23 августа. Бунт подняли четверо заключенных — их убили при штурме. В результате погибли четверо сотрудников ФСИН, еще четверо работников колонии и четверо заключенных получили ранения. ФСИН решила поощрить тех, кто «не поддался на провокации бандитов» и помог сотрудникам колонии.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, София Шошина София Шошина
новости ФСИН поощрение колония захват заложников юристы
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