Против Кеннеди-младшего начали расследование из-за отрезанной головы кита

Дочь Кеннеди-младшего в 2012 году рассказывала, что ее отец в 1994-м «взял бензопилу, отрезал голову киту» и увез ее домой. Против него начали расследование. В США незаконно владеть частями животных, защищенных законодательно

Американские правоохранители начали расследование в отношении экс-кандидата в президенты США Роберта Кеннеди - младшего: политика заподозрили в том, что он 30 лет отрезал бензопилой голову мертвому киту и увез ее домой, пишет Associated Press со ссылкой на заявление Национальной службы морского рыболовства США.

В 2012 году дочь политика Кэтлин Кеннеди рассказала в интервью журналу Town and Country, что в 1994 году отец взял ее с собой в порт Хайаннис на Атлантическом океане, где на берег выбросился кит. На тот момент животное было уже мертво. Кеннеди-младший "взял бензопилу, отрезал голову киту и прицепил ее к крыше семейного минивэна", а потом пять часов вез ее домой в город Маунт Киско в штате Нью-Йорк, сообщила она.

"Каждый раз, когда мы набирали скорость на шоссе, в окна автомобиля попадал сок китовой [туши], и это была самая отвратительная вещь на планете. У нас у всех на головах были полиэтиленовые пакеты с прорезями для рта, и люди на шоссе показывали нам средний палец, но для нас это было обычным занятием", - рассказала Кэтлин Кеннеди.

Кеннеди-младший 14 сентября на митинге сторонников кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Аризона заявил, что его хотят привлечь к ответственности за инцидент с китом 30-летней давности. Он не подтвердил и не опроверг нарушение закона, но высказал мнение, что расследование связано с его поддержкой Трампа. Кеннеди-младший также отметил, что срок предъявления обвинений для этого случая истек.

В США незаконно владеть любой частью животного, живого или мертвого, если оно защищено на законодательном уровне.

Кеннеди-младший баллотировался на пост президента США как независимый кандидат. В конце августа он приостановилпредвыборную кампанию и поддержал Трампа.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.