Кеннеди войдет во вторую администрацию Трампа

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил, что в его «переходную команду» войдут сразу два бывших демократа — Роберт Кеннеди-младший и Тулси Габбард. Кто еще претендует на позиции в администрации республиканцев — в статье РБК

Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Кто может войти во вторую администрацию Трампа

Хотя президентские выборы пройдут в Америке через десять недель, а новый глава государства вступит в должность вообще в конце января, нынешний кандидат Республиканской партии, 45-й президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений, которые пролили свет на то, как может выглядеть его вторая администрация, а его штаб назвал некоторых ее возможных членов.

В интервью, опубликованном 25 августа, Трамп сказал, что хотел бы видеть в своей команде Илона Маска, хотя и признал, что у того вряд ли будет время для государственной службы из-за необходимости управлять несколькими крупными компаниями — Tesla, SpaceX и Neuralink, а также соцсетью X. «Он может, как говорится, консультировать страну и предложить нам несколько очень хороших идей», — сказал Трамп и предположил, что миллиардер, который публично поддержал выдвиженца республиканцев, мог бы стать советником по вопросам применения искусственного интеллекта.

На место в администрации также может рассчитывать Роберт Кеннеди-младший — независимый кандидат в президенты, который на минувшей неделе объявил о приостановке своей кампании и снятии с выборов в тех штатах, где его присутствие может навредить Трампу. Кеннеди также публично поддержал республиканца и даже выступил на его предвыборном митинге в Аризоне.

В обмен на лояльность Кеннеди-младший, видимо, получил заверения в том, что в случае победы Трампа он войдет в состав новой администрации. И действительно, 27 августа предвыборный штаб республиканца официально объявил, что Кеннеди присоединился к «переходной команде». Последний сказал в интервью Такеру Карлсону, что рассчитывает заняться вопросами здравоохранения, продовольствия и медикаментов. Трамп, впрочем, заявил журналистам, что не обсуждал с Кеннеди потенциальное назначение на пост министра здравоохранения и социальных служб США, но отметил, что тот «много знает об этом предмете и был очень хорошо принят партией» (Кеннеди-младший в последние годы последовательно выступал против вакцинации).

В «переходную команду» также вошла бывшая член палаты представителей от Демпартии США Тулси Габбард, накануне поддержавшая кандидатуру Трампа на митинге в Детройте. The New York Times отмечает, что в прошлом Габбард, как и Кеннеди, принадлежала к прогрессивному крылу Демпартии, но покинула ее после неудачного выдвижения на пост президента США в 2020 году. В последние годы она сблизилась с Трампом и даже рассматривалась в качестве потенциального кандидата Республиканской партии в вице-президенты. Кроме того, бывшая конгрессвумен и ветеран Нацгвардии США помогала Трампу готовиться к предвыборным дебатам.

По данным Axios, компанию Кеннеди и Габбард составят двое старших сыновей Трампа Эрик и Дональд, а также двое его крупнейших спонсоров — экс-глава Ассоциации малого бизнеса Линда Макмахон и генеральный директор финансовой фирмы Cantor Fitzgerald Говард Лютник. Почетным председателем «переходной команды» станет кандидат Республиканской партии США в вице-президенты, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

Издание также отмечает, что ключевую роль в подборе членов нового правительства будут играть именно сыновья Трампа: должности достанутся лишь тем республиканцам, которые, на их взгляд, разделяют взгляды отца. Дональд Трамп-младший также заявил о желании получить право вето на все будущие назначения. Именно он повлиял на решение отца выбрать в напарники Вэнса, несмотря на то что тот прежде его критиковал, утверждали The New York Times и Politico.

В первое президентство Трампа ключевые должности в администрации получили его дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер. Сейчас они оба отошли от политики и не принимали участие в нынешней предвыборной кампании. «Я очень люблю своего отца. Но в этот раз я предпочитаю уделять приоритетное внимание своим маленьким детям и личной жизни, которую мы создаем как семья. Я не планирую заниматься политикой», — заявила Иванка Трамп в ноябре 2022 года, после того как ее отец в третий раз выдвинулся на пост президента. Кушнер занимается развитием проектов своей инвестиционной фирмы Affinity Partners, в том числе строительством отеля-люкс в Белграде и туристического кластера в Албании.

Что известно о структурных пожеланиях республиканцев

Еще в апреле 2023 года республиканский исследовательский центр Heritage Foundation опубликовал документ под названием «Проект-2025», в котором содержались предложения для будущей администрации Трампа — своего рода вишлис» республиканцев. В Heritage Foundation заявили, что проект был подготовлен примерно 100 консервативными организациями и 400 исследователями. Традиция составления подобных руководств для будущих президентов-республиканцев существует с 1980-х годов. CBS отмечает, что в свое первое президентство Трамп выполнил 64% рекомендаций, включая выход из Парижского соглашения по климату, увеличение военных расходов и наращивание объемов добычи нефти на шельфе.

«Проект-2025» состоит из четырех частей: руководство для будущего президента США с политическими рекомендациями в формате «меню»; подборка портфолио для назначений в будущее правительство; подготовка этих претендентов — «Академия президентской администрации»; а также план действий на первые 180 дней.

Основной раздел под названием «Мандат на лидерство до 2025 года: обещание консерваторов» состоит почти из 900 страниц и содержит как довольно стандартные для республиканцев предложения, так и те, что привели к ожесточенным спорам в американском обществе. Среди последних — федеральные ограничения на применение и дистрибуцию широко применяемого препарата для прерывания беременности мифепристона, запрет на прием трансгендеров на военную службу, смещение фокуса с зеленой энергетики на добычу нефти и газа, блокировка TikTok, а также разработка Минздравом США специальной программы по продвижению «основанного на Библии и подкрепленного социальными науками определения брака и семьи». Документ также призывает расформировать Министерство внутренней безопасности, Министерство образования, Национальное управление океанических и атмосферных исследований и Бюро финансовой защиты потребителей.

Внимание демократов к этому документу возросло летом текущего года на фоне возросшего отрыва ретингов Трампа от Джо Байдена, еще не снявшегося с президентских выборов. Несмотря на то что среди авторов «Проекта-2025» значились бывшие члены первой администрации Трампа, сам республиканец тут же поспешил отмежеваться от его составителей. «Я ничего не знаю о «Проекте-2025». Я понятия не имею, кто за ним стоит, — заявил он. — Я не согласен с некоторыми вещами, что они говорят, а часть того, что они говорят, абсолютно нелепа и ужасна. Что бы они ни делали, я желаю им удачи, но я не имею к ним никакого отношения». После этого директор «Проекта-2025», бывший советник Трампа Пол Дэнс покинул проект и стоящий за ним Heritage Foundation.