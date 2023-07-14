«Работа.ру»: зарплатные предложения наиболее выросли в сфере офисных служб и бизнес-услуг

Эксперты назвали сферы с самым сильным ростом зарплат за год

Зарплатные предложения больше всего выросли в сфере офис-служб, бизнес-услуг и на вакансии для стажеров — на 22%. А самые высокие зарплатные ожидания оказались у IТ-специалистов: идеальным уровнем они считают 211 тыс. руб.

Фото: Олег Яковлев / РБК

В первом полугодии 2023 года зарплатные предложения среди специалистов на рынке труда больше всего выросли в сфере офис-служб и бизнес-услуг — работодатели предлагают сотрудникам на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

Настолько же выросли зарплатные предложения на вакансии для студентов и стажеров — также на 22%. Сотрудникам в сфере образования и науки работодатели предлагают зарплаты на 16% выше, красоты и здоровья — на 14%, торговли — на 12%.

Рост зафиксирован и в других сферах:

недвижимость и строительство — на 11%;

маркетинг и реклама, финансовый сектор — на 10%;

транспорт и логистика — на 9%;

услуги и производство — на 8%;

IT и телеком — на 4%.

Что касается желаемого размера зарплат, самые высокие ожидания оказались у IT-специалистов: они хотят получать 211 тыс. руб. Следом идут сотрудники сферы недвижимости и строительства (204 тыс. руб.) и финансовой сферы (180 тыс. руб.).

В опросе приняли участие более 4 тыс. человек. Для получения данных о зарплатных предложениях были проанализированы более 200 тыс. вакансий.

В феврале опрос Anderida Financial Group (AFG) показал, что россияне считают идеальной зарплатой 181 тыс. руб. Год назад она составляла 169 тыс. руб. Аналитики связали рост с инфляцией, неуверенностью респондентов в будущем и отсутствием подушки безопасности.