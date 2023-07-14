Эксперты назвали сферы с самым сильным ростом зарплат за год
В первом полугодии 2023 года зарплатные предложения среди специалистов на рынке труда больше всего выросли в сфере офис-служб и бизнес-услуг — работодатели предлагают сотрудникам на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).
Настолько же выросли зарплатные предложения на вакансии для студентов и стажеров — также на 22%. Сотрудникам в сфере образования и науки работодатели предлагают зарплаты на 16% выше, красоты и здоровья — на 14%, торговли — на 12%.
Рост зафиксирован и в других сферах:
- недвижимость и строительство — на 11%;
- маркетинг и реклама, финансовый сектор — на 10%;
- транспорт и логистика — на 9%;
- услуги и производство — на 8%;
- IT и телеком — на 4%.
Что касается желаемого размера зарплат, самые высокие ожидания оказались у IT-специалистов: они хотят получать 211 тыс. руб. Следом идут сотрудники сферы недвижимости и строительства (204 тыс. руб.) и финансовой сферы (180 тыс. руб.).
В опросе приняли участие более 4 тыс. человек. Для получения данных о зарплатных предложениях были проанализированы более 200 тыс. вакансий.
В феврале опрос Anderida Financial Group (AFG) показал, что россияне считают идеальной зарплатой 181 тыс. руб. Год назад она составляла 169 тыс. руб. Аналитики связали рост с инфляцией, неуверенностью респондентов в будущем и отсутствием подушки безопасности.
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