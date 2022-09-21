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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили риск роста смертности от COVID-19 до 200 в сутки

Вирусологи Зверев и Альтштейн: смертность от COVID-19 вряд ли вырастет до 200 в сутки

Суточная смертность от COVID-19 вряд ли сильно вырастет, рассказали РБК опрошенные вирусологи. Так они ответили на слова главы Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, который сказал, что она «может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато».

«Не могу согласиться с Александром Леонидовичем в том, что смертность растет, потому что уже подсчитано, что сейчас в 40 раз меньше заболевших нуждается в госпитализации [чем в начале пандемии]», — рассказал РБК научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

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По его словам, сейчас «скорее всего, умирают люди с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, другими тяжелыми хроническими болезнями». «Не думаю, что смертность вырастет. Число заболевших уменьшается — естественно, должно уменьшаться и число умерших. Скорее всего, мы находимся на плато, и ожидать увеличения смертности и роста заболеваемости не стоит», — добавил он.

О том, что смертность вряд ли сильно увеличиться, рассказал РБК и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Я не думаю, что это число будет сильно увеличиться. Через какое-то время должен начаться спад. Но предсказать, когда именно он начнется, сложно», — сказал он. По словам Альтштейна, «заболеваемость у нас сейчас высокая — на уровне 50-60 тыс. человек в день», но при этом «смертность — 100 человек в день, вирус имеет невысокую летальность, около 0,3%». «В самом начале пандемии летальность была около 5%. Тем не менее, болезнь страшная, тяжелая, нужно вакцинироваться, соблюдать ограничительные меры», — рассказал Альтштейн.

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Сейчас смертность от COVID-19 упала, добавил Виталий Зверев. «Раньше это были проценты — теперь десятые доли процента, то есть как минимум в 20-30 раз.

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Александр Гинцбург ранее говорил, что «смертность [от коронавируса] выросла в 3,5 раза» за последние дни. По его словам, несмотря на рост числа заболевших, «система здравоохранения с этим справится». По состоянию на 18 сентября был подтвержден 101 летальный исход от коронавируса за сутки. Госпитализированы были 2322 человек, выявлен 56 751 новый случай COVID-19.

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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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коронавирус COVID-19 смертность новости Александр Гинцбург
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