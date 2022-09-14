В России выявили 51,7 тыс. случаев коронавируса

Уровень заболеваемости в России продолжает расти с июля

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В России за сутки выявили более 51,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что на 7,6 тыс. больше, чем днем ранее. Госпитализирован 4481 человек.

За прошедшие сутки от COVID умерли 98 человек.

Как в России развивается эпидемия коронавируса Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц Данные по России i

Накануне была зафиксирована смерть 101 человека от COVID-19. Это рекорд суточной смертности с мая.

По уровню заболеваемости и числу госпитализаций лидирует по-прежнему Москва: в столице за сутки выявили 8610 случаев заболевания, в больницы попали 338 человек, умерли 26. На втором месте — Петербург (3623 заболевших, 281 госпитализирован, умерли 18).

Уровень заболеваемости коронавирусом в России начал расти в середине июля, после снятия всех ограничений. Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости распространением более заразных подвидов омикрон-штамма. В регионах рекомендовано носить маски, если недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.