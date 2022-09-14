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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили 51,7 тыс. случаев коронавируса

Уровень заболеваемости в России продолжает расти с июля
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В России за сутки выявили более 51,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что на 7,6 тыс. больше, чем днем ранее. Госпитализирован 4481 человек. 

За прошедшие сутки от COVID умерли 98 человек.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Накануне была зафиксирована смерть 101 человека от COVID-19. Это рекорд суточной смертности с мая.

По уровню заболеваемости и числу госпитализаций лидирует по-прежнему Москва: в столице за сутки выявили 8610 случаев заболевания, в больницы попали 338 человек, умерли 26. На втором месте — Петербург (3623 заболевших, 281 госпитализирован, умерли 18).

Россияне в августе совершили скачок в закупке лекарств против COVID
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Уровень заболеваемости коронавирусом в России начал расти в середине июля, после снятия всех ограничений. Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости распространением более заразных подвидов омикрон-штамма. В регионах рекомендовано носить маски, если недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения. 

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