В Думе предложили компенсировать родителям стоимость частных детсадов

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Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением компенсировать стоимость услуг частных детских садов для родителей, которые не получили вовремя место в бюджетном учреждении. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма Федорова министру.

В нем депутат напомнил о том, что, согласно Конституции, у граждан есть право на бесплатное дошкольное образование, однако не всем детям вовремя достается место в детсаду. Из-за этого родители вынуждены пользоваться услугами платных частных садов.

Федоров предложил рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в таких случаях. По замыслу депутата, они не должны превышать размер двух региональных МРОТ в месяц.

В конце июня депутат Госдумы Василий Власов обращался к Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для тех родителей, которые отказались от места в детском саду. «Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ», — пояснял депутат. Он полагал, что это позволит существенно сократить очереди в бюджетные дошкольные учреждения. При этом, отмечал Власов, родители должны иметь возможность отказаться от выплат и вновь подать заявку на получение места в саду.