Пандемия коронавируса , 21 сен, 11:32
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 сентября
Наибольшая с июля заболеваемость в России, начались испытания китайской вакцины на россиянах-добровольцах, Великобритания на пороге нового локдауна; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,109 млн человек (плюс 6196 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 489 человек (плюс 71 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 906 тыс. заболевших.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Число суточных заражений в России растет восьмой день подряд и остается наибольшим с середины июля. В Москве выявлено за сутки 915 новых случаев заражения — это максимум с 23 июня.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что пока нет оснований для того, чтобы говорить о необходимости повторного введения карантина в стране. Как отметила Вуйнович, в этом вопросе не существует универсального решения, поэтому ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия той или иной страны была научно обоснованной и приемлемой для населения. «Уменьшение или возобновление случаев заболевания — это не естественный жизненный цикл эпидемии, это результат действий, предпринимаемых странами и людьми», — убеждена специалист.
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Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- С 21 сентября Россия открыла авиасообщение еще с тремя странами — Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. 27 сентября к этому списку добавится еще Южная Корея. Одновременно с этим прекращена программа вывозных рейсов из-за рубежа.
- Первая группа российских добровольцев получила партию китайской вакцины от коронавируса, сообщили РБК в компании «Петровакс», проводящей испытания. Волонтеры участвуют в международном клиническом исследовании китайской вакцины-кандидата под названием Ad5-nCoV. Ее разработали компания CanSino Biologics Inc., а также Пекинский институт биотехнологий и Академия военно-медицинских наук.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря. Репик считает, что реальное количество инфицированных людей в стране может быть в два-три раза выше зафиксированного. «По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — отметил он, добавив, что в реальности вирусом могут заражаться 10–15 тыс. человек в день.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 30,67 млн, из них более 954 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 31 млн человек, из них 960,7 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,8 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,48 млн), на третьем — Бразилия (более 4,54 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 768 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- В Китае вновь выявили частицы коронавируса на упаковке замороженных продуктов. На этот раз зараженной оказалась партия кальмара, доставленная из России. Упаковку с COVID-19 обнаружили во время одной из регулярных проверок в городе Чанчунь.
- Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти предупредил, что страна оказалось в «критической точке» и сталкивается с возможностью повторного введения общенационального карантина. Заболеваемость в Великобритании вышла на уровень мая, ежесуточно выявляются более 4 тыс. новых больных.
- Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса «в лучшем случае» продлится до 2022 года, раньше проблема с коронавирусом может быть решена лишь в развитых странах с появлением вакцины. В США, по его оценкам, стабилизировать ситуацию удастся к лету 2021 года.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i