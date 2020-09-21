Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 сентября

Наибольшая с июля заболеваемость в России, начались испытания китайской вакцины на россиянах-добровольцах, Великобритания на пороге нового локдауна; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,109 млн человек (плюс 6196 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 489 человек (плюс 71 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 906 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Число суточных заражений в России растет восьмой день подряд и остается наибольшим с середины июля. В Москве выявлено за сутки 915 новых случаев заражения — это максимум с 23 июня.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что пока нет оснований для того, чтобы говорить о необходимости повторного введения карантина в стране. Как отметила Вуйнович, в этом вопросе не существует универсального решения, поэтому ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия той или иной страны была научно обоснованной и приемлемой для населения. «Уменьшение или возобновление случаев заболевания — это не естественный жизненный цикл эпидемии, это результат действий, предпринимаемых странами и людьми», — убеждена специалист.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

С 21 сентября Россия открыла авиасообщение еще с тремя странами — Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. 27 сентября к этому списку добавится еще Южная Корея. Одновременно с этим прекращена программа вывозных рейсов из-за рубежа.

Первая группа российских добровольцев получила партию китайской вакцины от коронавируса, сообщили РБК в компании «Петровакс», проводящей испытания. Волонтеры участвуют в международном клиническом исследовании китайской вакцины-кандидата под названием Ad5-nCoV. Ее разработали компания CanSino Biologics Inc., а также Пекинский институт биотехнологий и Академия военно-медицинских наук.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря. Репик считает, что реальное количество инфицированных людей в стране может быть в два-три раза выше зафиксированного. «По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — отметил он, добавив, что в реальности вирусом могут заражаться 10–15 тыс. человек в день.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 30,67 млн, из них более 954 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 31 млн человек, из них 960,7 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,8 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,48 млн), на третьем — Бразилия (более 4,54 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 768 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

В Китае вновь выявили частицы коронавируса на упаковке замороженных продуктов. На этот раз зараженной оказалась партия кальмара, доставленная из России. Упаковку с COVID-19 обнаружили во время одной из регулярных проверок в городе Чанчунь.

Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти предупредил, что страна оказалось в «критической точке» и сталкивается с возможностью повторного введения общенационального карантина. Заболеваемость в Великобритании вышла на уровень мая, ежесуточно выявляются более 4 тыс. новых больных.

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса «в лучшем случае» продлится до 2022 года, раньше проблема с коронавирусом может быть решена лишь в развитых странах с появлением вакцины. В США, по его оценкам, стабилизировать ситуацию удастся к лету 2021 года.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.