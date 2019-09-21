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Росгвардия сообщила о задержании троих сторонников ИГ в Нижневартовске
Подозреваемые склоняли граждан к участию в террористической деятельности. При обыске у них нашли оружие
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как сообщает пресс-служба Росгвардии, задержанные пытались склонять граждан к участию в деятельности ИГ, финансированию терроризма, пропаганде их идеологии.

Указывается, что при обыске у задержанных были обнаружены экстремистская литература, символика и флаг террористической организации, а также боеприпасы. У одного из подозреваемых также нашли наркотики и пистолет с патронами. По факту задержания возбуждены уголовные дела.

Общество
МВД и ФСБ с начала года нашли ячейки террористов в 17 регионах

В конце августа сотрудники ФСБ задержали в Калужской области участников религиозно-экстремистской ячейки, которые отправляли деньги террористам ИГ в Сирии. В ячейку входили шесть выходцев из Средней Азии.

В середине августа глава ФСБ Александр Бортников заявил о попытках ИГ вербовать иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, а также прибывающих в Россию мигрантов. Он предупредил, что для того, чтобы помешать террористам, нужны дополнительные меры, призванные не допустить распространение радикальных настроений среди мигрантов и студентов.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: антитеррористическая операция
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