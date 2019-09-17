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МВД и ФСБ с начала года нашли ячейки террористов в 17 регионах
Руководитель главного управления МВД по противодействию экстремизму заявил, что число таких преступлений в России снизилось, а 80% из них совершается в интернете

Сотрудники ФСБ и МВД в 2019 году выявили и пресекли деятельность законспирированных ячеек «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в 17 регионах страны, сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных в ведомственном журнале «Полиция».

По словам Ильиных, такие ячейки террористов нашли в Москве и Московской области, Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях, Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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Наряду с поиском «спящих» ячеек приоритетной задачей в борьбе с экстремизмом является выявление лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах против правительственных войск в Сирии, Ираке и Афганистане.

По итогам 2018 года количество преступлений экстремистской направленности снизилось на 16,8% и достигло 1 265 случаев. В первом полугодии этого года зафиксировали 314 таких преступлений, что на 58,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Это обусловлено не только работой по выявлению и пресечению экстремизма, но и декриминализацией ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), отметил Ильиных.

По его словам, около 80% преступлений экстремистской направленности в 2018 году совершили в интернете — в основном это были призывы к осуществлению экстремистской деятельности или возбуждение ненависти либо вражды.

Автор: Константин Нагаев
Теги: МВД, террористы
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