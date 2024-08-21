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Стали известны детали дела главы управления цифровой трансформации ФСИН

Главу управления цифровой трансформации ФСИН обвинили во взятке в 2 млн руб.
Алексею Тимченко инкриминируют получение взятки в размере 2 млн руб. при «закупках программного обеспечения и аппаратного оборудования». Его арестовали
Алексей Тимченко
Алексей Тимченко (Фото: fsin.gov.ru)

Начальнику управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексею Тимченко инкриминируют получение взятки в размере 2 млн руб. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дело связано с «закупками программного обеспечения и аппаратного оборудования», пояснил собеседник ТАСС.

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Замоскворецкий районный суд Москвы 21 августа арестовал Тимченко на два месяца, до 19 октября, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

О задержании главы управления цифровой трансформации по подозрению во взяточничестве накануне сообщила ФСИН. Имя задержанного ведомство не назвало, однако на сайте ФСИН указано, что созданное в 2022 году управление возглавляет полковник внутренней службы Алексей Тимченко.

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