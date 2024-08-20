Главу управления цифровой трансформации ФСИН задержали по делу о взятке
Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний задержан по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба ФСИН. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
«Результатом совместной работы стало возбуждение ГСУ СК России по г. Москве уголовного дела. В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в ведомстве.
ФСИН проводит служебную проверку.
Управление цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (УЦТ ФСИН) было создано весной 2022 года в соответствии с указом президента. Оно должно заниматься методическим обеспечением и координацией цифровой трансформации, информатизации деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Согласно сайту ФСИН, подразделением руководит полковник внутренней службы Алексей Тимченко.
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