Главу управления цифровой трансформации ФСИН задержали по делу о взятке

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Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний задержан по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба ФСИН. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Результатом совместной работы стало возбуждение ГСУ СК России по г. Москве уголовного дела. В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в ведомстве.

ФСИН проводит служебную проверку.

Управление цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (УЦТ ФСИН) было создано весной 2022 года в соответствии с указом президента. Оно должно заниматься методическим обеспечением и координацией цифровой трансформации, информатизации деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Согласно сайту ФСИН, подразделением руководит полковник внутренней службы Алексей Тимченко.

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