Школьникам на ОГЭ хотят запретить упоминать аниме и комиксы в сочинениях

Речь идет о сочинениях на экзамене по русскому языку после девятого класса: «Не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра»

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Школьникам на основном государственном экзамене (ОГЭ, его сдают выпускники девятых классов) предлагают запретить приводить в своих сочинениях примеры из аниме, манги, фанфиков и компьютерных игр, следует из проекта параметров контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ на 2025 год. Документ подготовлен Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) и опубликован на сайте Рособрнадзора.

Речь идет о задании 13.3 (сочинение-рассуждение на заданную тему) на ОГЭ по русскому языку.

«В формулировку задания 13.3 в соответствии с критериями оценивания включена возможность приводить экзаменуемым примеры только из прочитанного текста. При этом введено ограничение видов примеров из жизненного опыта: не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра», — указано в документе.

Как отмечает Рособрнадзор, ФИПИ приглашает к общественно-профессиональному обсуждению опубликованных материалов.

ОГЭ сдают выпускники девятых классов, для получения аттестата об основном общем образовании нужно получить зачет при итоговом собеседовании по русскому языку и сдать экзамен по четырем предметам (два обязательных и два по выбору).

Сейчас результаты ОГЭ при поступлении в техникумы и колледжи не рассматриваются, абитуриентов зачисляют по конкурсу на основе среднего балла аттестата.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РБК говорил, что результаты ОГЭ необходимо учитывать при поступлении в учебные заведения среднего специального образования, поскольку возникает вопрос: для чего сдают экзамены в девятых классах?