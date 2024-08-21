Главе ФСИН внесли представление из-за условий для заключенных в Чувашии
Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву из-за условий содержания осужденных в чувашских колониях, сообщает ведомство.
Прокуроры нашли нарушения «при соблюдении режима отбывания наказания» заключенных, их «материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении» и привлечении к труду. Они также выявили недостатки при исполнении норм о пожарной безопасности и профилактике правонарушений.
К дисциплинарной ответственности привлекли 37 человек, а министру юстиции Константину Чуйченко сообщили «о состоянии законности в пенитенциарных учреждениях в регионе», добавили в Генпрокуратуре.
В числе подведомственных чувашскому управлению ФСИН учреждений — исправительные колонии, колонии-поселения и лечебно-исправительное учреждение.
Гостеву уже выносили представление в июле, тогда прокуратура заявила о росте числа побегов из колоний-поселений. Он возглавляет ФСИН с 2021 года, а до этого был замглавы МВД.
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