Главе ФСИН внесли представление из-за условий для заключенных в Чувашии

Прокуроры проверили колонии в Чувашии и нашли нарушения в условиях содержания заключенных, в том числе в их «материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву из-за условий содержания осужденных в чувашских колониях, сообщает ведомство.

Прокуроры нашли нарушения «при соблюдении режима отбывания наказания» заключенных, их «материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении» и привлечении к труду. Они также выявили недостатки при исполнении норм о пожарной безопасности и профилактике правонарушений.

К дисциплинарной ответственности привлекли 37 человек, а министру юстиции Константину Чуйченко сообщили «о состоянии законности в пенитенциарных учреждениях в регионе», добавили в Генпрокуратуре.

В числе подведомственных чувашскому управлению ФСИН учреждений — исправительные колонии, колонии-поселения и лечебно-исправительное учреждение.

Гостеву уже выносили представление в июле, тогда прокуратура заявила о росте числа побегов из колоний-поселений. Он возглавляет ФСИН с 2021 года, а до этого был замглавы МВД.