Появилось видео отражения атаки дрона в Подмосковье
Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщил об отражении атаки беспилотников, летевших на столицу. По данным Минобороны, всего в Подмосковье сбили 11 дронов. По меньшей мере три из них были уничтожены над Подольском, свидетельствуют сообщения в телеграм-канале Собянина. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Для обеспечения безопасности полетов ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщала Росавиация.
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