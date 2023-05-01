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Пенсии наличными теперь будет доставлять только «Почта России»

Наличные пенсионные выплаты будут доставлять только «Почтой России»
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС

С 1 мая изменился порядок выплаты социальных пенсий. Согласно закону «О почтовой связи», теперь выплаты и социальные пенсии наличными деньгами могут доставляться на дом только «Почтой России». Это следует из закона, который вступил в силу с 1 мая.

Ранее пенсионеры могли выбирать и частные компании для доставки пенсий.

Также пенсионеры, которые в апреле 2023 года достигли возраста 80 лет, с 1 мая начнут получать выплаты. Это следует из закона «О страховых пенсиях». Выплата назначается каждый месяц, то есть те, кто достиг возраста 80 лет в апреле, начнут получать ее с мая; достигшие 80 лет в мае — начнут получать в июне и т.д.

Согласно закону «О страховых пенсиях», инвалидам первой группы и пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, полагается фиксированная выплата. После индексации ее размер для пенсионеров, достигших 80 лет, составляет 7567 руб. 33 коп. в месяц. С учетом выплаты они будут получать 15 134 руб. 66 коп. страховой пенсии в месяц.

Правительство России постановило увеличить индексацию социальных пенсий на 3,3% с учетом темпов роста инфляции и прожиточного минимума. Предыдущая индексация социальных пенсий проходила в июне 2022 года и составила 10%. Это связано с ростом МРОТ и прожиточного минимума. По словам заместителя министра труда Андрея Пудова, подобные меры помогают сделать рост социальной пенсии выше роста инфляции.

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