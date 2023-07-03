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«Почта России» столкнулась с увольнениями из-за новых правил по ставкам

«Коммерсантъ»: «Почта России» столкнулась с увольнениями из-за новых правил по ставкам
Компания изменила подход к распределению ставок между сотрудникам, которые раньше могли замещать несколько должностей, лишив их такой возможности. В «Почте России» заявили, что о сокращении основных сотрудников речи не идет

«Почта России» столкнулась с массовым увольнением сотрудников после изменения правил распределения ставок и начисления зарплаты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В распоряжении газеты также оказался соответствующий приказ компании, принятый в мае.

Если раньше сотрудники почты могли одновременно делить несколько ставок, чтобы получить бóльшую зарплату (например, на трех сотрудников приходилось пять ставок), теперь на это ввели ограничения, кроме того, сокращается само число ставок, сказал один из собеседников газеты.

Согласно новому приказу, на одного замещающего сотрудника может приходиться до 50% от должностного оклада по вакантной должности или должности временно отсутствующего коллеги. Замещать должность на 100% разрешено не более трех месяцев, а на одного работника может приходиться максимум 50% работы. Одну вакансию могут замещать не более пяти сотрудников одновременно, за исключением начальников отделений почты и их заместителей. При увеличении объема работ предусмотрена выплата до 25% оклада отсутствующего работника, но только на один месяц. Ограничения по распределению окладов касаются и управляющего персонала, говорится в документе.

«Ситуация в разных регионах разная, в некоторых она усугубляется перегибами на местах, где сотрудников начали сокращать, если они не соглашаются на понижение зарплаты», — сказал один из собеседников газеты.

В пресс-службе «Почты России» газете сообщили, что «приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава», и о сокращении основного персонала «речи не идет». Также в компании отмели, что планируют открыть дополнительно тысячу ставок в рамках проекта по выдаче в отделениях заказов Ozon.

Депутат Александр Хинштейн, который с 2020 года входит в состав совета директоров «Почты России», в разговоре с изданием рассказал, что в курсе изменений в кадровой политике компании и сокращений работников. По его словам, «проблема уже не раз обсуждалась».

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«Она действительно привела к определенным волнениям и перегибам на отдаленных сельских территориях. Мы рассчитываем, что компания пересмотрит подход», — отметил Хинштейн.

Один из источников «Коммерсанта» связал изменения в работе компании с ее финансовым положением. За 2022 год убыток «Почты России» составил 27 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в 266 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 4% год к году, до 208 млрд руб. Компания отмечала, что такая ситуация возникла на фоне сокращения числа международных отправлений. На ту же причину указал и собеседник «Ъ». По его словам, в первом квартале текущего года чистый убыток почты уже превысил 5 млрд руб.

В январе в компании сменился директор — вместо Максима Акимова, пришедшего в начале 2020-го, на этот пост назначили Михаила Волкова, занимавшего до этого пост главы «Национальной лотереи». Он уже работал с «Почтой России» — участвовал в ее «акционировании, перестройке под работу от запроса клиента». Пока, как отметил один из источников «Коммерсанта», он не смог исправить ситуацию.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Почта России» увольнения кадровая политика
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