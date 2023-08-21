Власти назвали причину продолжающегося почти неделю пожара на Тенерифе

Природный пожар на испанском острове начался в прошлый вторник, уже сгорели более 11 тыс. га леса. Расследование подтвердило, что причиной возгорания был поджог

Фото: Nacho Doce / Reuters

Крупный природный пожар на испанском острове Тенерифе возник из-за поджога, заявил глава автономного сообщества Канарских островов (Тенерифе входит в архипелаг) Фернандо Клавихо, передает газета El Pais.

«С самого начала мы подозревали, что это был поджог, расследование Гражданской гвардии это подтвердило», — сказал он. Глава региона выразил уверенность, что виновников пожара задержат и привлекут к ответственности за причиненный ущерб.

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Пожар начался на острове 15 августа на фоне жаркой и сухой погоды. Доступ к очагам возгорания был затруднен, поскольку огонь распространялся по территориям в горной местности. Газета пишет, что из-за пожара сгорело более 11 тыс. га леса, 12 тыс. человек пришлось эвакуировать, в некоторых районах были повреждены дома и автомобили. Пожар затронул 11 муниципалитетов из 31, которые есть на острове, в 19 муниципалитетах объявлено о неблагоприятном качестве воздуха.

Как уточнил Клавихо, в прошедшие сутки ситуация с тушением улучшилась, так как на острове выпало небольшое количество осадков.





В августе сильные лесные пожары охватили гавайский остров Мауи (США). Жертвами стали более ста человек. Reuters сообщал, что пожар унес больше всего жизней среди всех пожаров, произошедших в США с 1918 года, — тогда в Миннесоте и Висконсине погибли 453 человека. Для Гавайев катастрофа стала самым страшным стихийным бедствием в истории — до этого крупнейшим было цунами 1960 года, во время которого погиб 61 человек.

В результате пожаров были повреждены более 2,2 тыс. построек, оказались разрушены или сожжены более 850 га земли.