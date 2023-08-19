Из-за лесного пожара на западе Канады эвакуировали тысячи людей

Почти 5 тыс. человек эвакуировали из Британской Колумбии — западной провинции Канады из-за лесных пожаров. Возможно, придется эвакуировать еще более 23 тыс. человек, сообщает CBC News со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Боуинн Ма.

«Последние 24 часа были невероятно сложными для людей по всей Британской Колумбии», — сказала она и похвалила пожарных за их «героическую работу».

В Келоуне, городе на крайнем западе Канады, который входит в Британскую Колумбию, проживает около 150 тыс. человек, в Западной Келоуне — около 36 тыс. В городах объявили чрезвычайное положение из-за пожаров на восточной стороне озера Оканаган. В частности, огонь уничтожил исторический курорт, который находился на этом озере и значительное количество домов в районе Трейдер-Коув и вдоль Беар-Лейк-Роуд к северу от Западной Келоуны.

Лесные пожары в Канаде дошли и до северных провинций: так, в городе Йеллоунайф жителям пришлось оставить свои дома и эвакуироваться прежде, чем пламя заблокировало бы им выезд. По обеим сторонам городской магистрали также горят окрестности. В Йеллоунайфе проживают около 20 тыс. человек. Мэр города Ребекка Элти призвала жителей выехать как можно скорее, «пока это безопасно».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что срочная мобилизация ресурсов для тушения лесных пожаров на северо-западе страны продолжатся. По словам министра энергетики Джонатана Уилкинсона, Трюдо встретился с группой реагирования, чтобы обсудить развертывание необходимых сил.

На данный момент на северо-западе 381 активных очагов, из которых 166 «остаются неуправляемыми», уточняет CBC News. Более десятка из них представляют реальную угрозу для населения. В Келоуне работают около 3400 пожарных и дополнительные бригады из Мексики и Коста-Рики.

С начала июня в Канаде горят леса. Как говорил в своем Twitter (новое название соцсети — X) Трюдо, сезон лесных пожаров «уже стал разрушительным для общин по всей стране». Во время июньского пожара дым от огня распространился, в частности, в Торонто, Оттаве и Кливленде, а также окутал Нью-Йорк.