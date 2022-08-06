В Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии

В результате нападения погиб один сотрудник колонии, сообщили в СК. Еще одного пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии

Фото: СК РФ по Республике Калмыкия

В Калмыкии сотрудник исправительной колонии № 2 УФСИН России погиб при нападении группы заключенных, вооруженных заточкой и арматурой. Об этом сообщает управление СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел накануне, вечером 5 августа, на территории отряда строгих условий отбывания наказания.

«Двое осужденных, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью убийства двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, используя заточенную пластину кустарного изготовления и арматуру с топорищем кустарного изготовления, совершили нападение на сотрудников колонии», — говорится в сообщении.

В результате сотрудники колонии получили травмы различной степени тяжести, позднее один из них скончался на месте происшествия. Второго пострадавшего госпитализировали в республиканскую больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Позднее заключенные проникли на территорию общежития, где, оказывая сопротивление при задержании, нанесли ранения еще шести сотрудникам исправительного учреждения.

За совершенное преступление были задержаны двое заключенных, 2000 года рождения и 1994 года рождения. Один из них отбывал наказание сроком 3 года 6 месяцев за ряд преступлений, включая грабеж; второй — 15 лет за совершение нескольких преступления, в том числе убийство.

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Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 321 УК России «Убийство», «Покушение на убийство» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

В СК уточнили, что в колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия отбывают наказание рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления.

В июне восемь заключенных в исправительной колонии № 25 в Иркутской области напали с деревянными палками и ножами на других заключенных. В результате один из пострадавших умер, еще шестеро получили травмы.

По словам следователей, осужденные избили заключенных из других отрядов, которые, по мнению лидера организованной группы, отказывались подчиняться его требованиям и сотрудничали с администрацией исправительной колонии.