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Общество ,  
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В Иркутской области заключенный погиб после драки в колонии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В исправительной колонии № 25 в Иркутской области в июне восемь осужденных напали с деревянными палками и ножами на других заключенных, в результате один из пострадавших умер, еще шестеро получили травмы, возбуждены уголовные дела, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следственный отдел СК по Братскому району возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В июне текущего года восемь осужденных отрицательной направленности <...> избили осужденных из других отрядов, которые, по мнению лидера организованной группы, отказывались подчиняться требованиям последнего, сотрудничали с администрацией исправительной колонии», — считает следствие.

Расследование продолжается, следователи допрашивают участников инцидента, руководство и сотрудников колонии.

Начальника владимирской колонии уволили из-за драки между осужденными
Общество
Фото:Дмитрий Серебряков / ТАСС

В июне после драки осужденных уволили начальника колонии № 5 во Владимире и ряд его подчиненных, а главу областного управления ФСИН привлекли к дисциплинарной ответственности. Ведомство сообщало, что шесть заключенных избили другого осужденного, он был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями. 

Как заявили в ФСИН, драка произошла из-за «ослабления контроля со стороны аппарата управления за соблюдением в учреждении установленных правил режима содержания».

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