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Задержанных в Подмосковье прихожан местной мечети отпустили из полиции

Российский губернатор потребовал расправы над загрязнителями водоемов

Посол заявил об отсутствии у США воли после введения санкций

Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые с мая

«Панцирь-С» уничтожил 22 выпущенных Израилем по Сирии ракеты

Волейбольная сборная России выиграла стартовый матч женского ЧЕ

Просто будь совой: как нищий канадец заработал $4 млрд на мини-маркетах

Сможет ли «Уфа» вновь «подставить подножку» «Зениту». Анонс тура РПЛ

Олимпийский чемпион покинул сбор из-за сотрясения мозга

Медведев вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати

В Подмосковье задержали пришедших на пятничную молитву в мечеть

В Смоленской области мужчина ранил знакомого и начал стрелять из окна

Как у преемников Меркель рушился и рос рейтинг: кто заменит канцлера ФРГ

Российского боксера Бетербиева обязали провести защиту титула