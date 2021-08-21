Общество , 21 авг, 01:37
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Российский губернатор потребовал расправы над загрязнителями водоемов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов потребовал «не давать никакой пощады» виновным в загрязнении местных водоемов. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства области, передает региональный Калининград.Ru.
«Максимальная юридическая жесткость и максимальные меры в отношении каждого нарушителя. Никакой пощады никому — физлица, юрлица. Нужен результат», — сообщил губернатор.
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