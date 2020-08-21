На российском сегменте МКС не выявили утечку воздуха

Давление воздуха в проверенных модулях Международной космической станции остается нормальным

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Проверка, проведенная в модулях российского сегмента Международной космической станции (МКС), утечки воздуха не выявила, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

В госкорпорации пояснили, что для проведения проверки были закрыты люки в российский модуль «Рассвет» и стыковочный отсек «Пирс», к которому сейчас пристыкован грузовой корабль «Прогресс МС-15».

«Согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление остается нормальным», — заявили в «Роскосмосе».

Накануне, 20 августа, стало известно, что на МКС выявлено падение давления из-за незначительной утечки воздуха. В связи с этим NASA сообщило, что на время работ по определению места утечки и ее устранения обитатели МКС перейдут в российский модуль «Звезда».