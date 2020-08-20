NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС

По данным агентства, сейчас утечка воздуха не угрожает безопасности космонавтов. Давление в сегменте сохраняется в пределах допустимой нормы

Фото: NASA / Reuters

Возросшее давление из-за незначительной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) на данный момент не представляет опасности для экипажа, сообщается на сайте NASA.

«Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции», — говорится в сообщении.

На время работ по определению источника утечки и его устранению космонавтs перейдут в российский модуль «Звезда», указали в NASA. Там они пробудут с пятницы, 21 августа, до утра воскресенья, 23 августа.

Ранее об изоляции экипажа МКС в российском модуле из-за падения давления сообщили в «Роскосмосе». В период изоляции проведут контроль давления в модулях американского сегмента, сообщил руководить пресс-службы корпорации Владимир Устименко. Он также указал, что угрозы для станции и экипажа из-за утечки нет.