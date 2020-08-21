Экс-замдиректора ФСИН обвинили в хищении ₽94 млн на ремонте СИЗО в Крыму

Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов, осужденный за коррупцию, стал фигурантом нового уголовного дела. Оно связано с хищениями при ремонте в СИЗО Симферополя. По делу также проходит помощник главреда издания «Аргументы недели»

Олег Коршунов (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Экс-заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову предъявлено новое обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК). Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Владимир Жеребенков, защищающий одного из фигурантов этого дела.

Речь идет о хищении при проведении ремонтных работ в СИЗО Симферополя в 2015 году. Следователь Андрей Вениаминов возбудил дело 18 августа, сумма бюджетных средств, которые, по версии следствия, были расхищены обвиняемыми, — 94,6 млн руб., сказано в постановлении о возбуждении дела, которое есть в распоряжении РБК. Это стоимость работ, которые были заявлены в документации, но фактически не проведены.

По новому делу Коршунова проходят еще три человека, сообщил источник РБК. Это бизнесмен Андрей Угланов, который контролировал компанию «Юнистой», бывший руководитель учрежденного тюремным ведомством ФГУП «Строительное управление 23» Валерий Каклюгин и бывший генеральный директор «Юнистроя» Майя Гагуа. 20 августа представители Следственного комитета обратились в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу Угланова и Каклюгина, а на следующий день — с просьбой отправить Гагуа под домашний арест. Суд удовлетворил эти ходатайства, сообщила РБК пресс-секретарь инстанции Ирина Морозова, подтвердив, что все трое являются фигурантами одного дела. В материалах дела Каклюгин назван пенсионером, а Угланов — помощником главного редактора издания «Аргументы недели», уточнила она.

ФСИН заявила об ущербе со стороны «Юнистроя» из-за срыва сроков работ в симферопольском СИЗО, сообщил РБК Жеребенков, защищающий Угланова. В конце 2017 года подведомственный этой службе ФГУП подал на подрядчика заявление в арбитражный суд Волгоградской области, чтобы взыскать неустойку на сумму более 697 млн руб. Проведенная в рамках тяжбы экспертиза Минюста пришла к выводу, что объекты практически были построены. Суд встал на сторону «Юнистроя»: он отказал в иске ФСИН и удовлетворил встречный иск компании на сумму более 20 млн руб. «Во ФСИН не придумали ничего лучше, чем обратиться к своим коллегам из Следственного комитета», — заявил адвокат.

«Сложилась анекдотичная ситуация. Во время стройки СИЗО продолжал функционировать в качестве режимного объекта, куда одновременно могут зайти не больше трех человек. А строительная бригада — это 80 человек. То есть в разумные сроки работы провести невозможно», — рассказал адвокат. По его словам, возбуждая подобное уголовное дело, СК фактически отменил решение арбитражного суда, и это вопиющий случай, считает Жеребенков.