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В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Пользователи не могли зайти в приложение «Сбербанк Онлайн», некоторые сообщали о проблемах в работе сайта и горячей линии. В банке сообщили, что устранили затруднения
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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Клиенты Сбербанка столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на call-центр банка. По информации издания, трудности могли быть при входе в приложение.

В 12:35 call-центр финансовой организации проигрывал аудиоуведомление, которое сообщало, что в течение дня на банковском терминале могла отображаться надпись «Нет связи с банком». Сообщалось также, что все неполадки в работе сервисов были устранены.

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в «Сбербанк Онлайн», а также при проведении операций в устройствах самообслуживания. Специалисты банка оперативно устранили затруднения», — сказали РБК в пресс-службе банка, добавив, что сейчас все системы организации работают в штатном режиме.

О сбоях также сообщали пользователи Twitter. Первые твиты о неполадках начали появляться в соцсети около полудня. Кроме сбоев в работе приложения некоторые пользователи также сообщали о проблемах в работе сайта и горячей линии.

В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой
Технологии и медиа
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По данным сайта Downdetector, к полудню число отчетов о проблемах работы онлайн-сервиса превысило 800. Больше всего пользователей (70%) жаловались на проблемы со входом в систему, еще 19% сообщали о сбое в работе всех сервисов. В основном проблемы возникали у жителей западной части России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, а также в Екатеринбурге и Перми. О сбоях сообщали и в Новосибирске и Красноярске.

В начале июня в работе приложения «Сбербанк Онлайн» также возникали проблемы: тогда большинство пользователей не могли осуществить онлайн-переводы. Через десять дней приложение снова перестало работать — на этот раз в основном наблюдались проблемы со входом. В июле также были зафиксированы сбои в работе сервисов Сбербанка.

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Авторы: Мария Лисицына, Евгения Чернышова
Теги: сбой, Сбербанк
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