В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Пользователи не могли зайти в приложение «Сбербанк Онлайн», некоторые сообщали о проблемах в работе сайта и горячей линии. В банке сообщили, что устранили затруднения

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Клиенты Сбербанка столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на call-центр банка. По информации издания, трудности могли быть при входе в приложение.

В 12:35 call-центр финансовой организации проигрывал аудиоуведомление, которое сообщало, что в течение дня на банковском терминале могла отображаться надпись «Нет связи с банком». Сообщалось также, что все неполадки в работе сервисов были устранены.

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в «Сбербанк Онлайн», а также при проведении операций в устройствах самообслуживания. Специалисты банка оперативно устранили затруднения», — сказали РБК в пресс-службе банка, добавив, что сейчас все системы организации работают в штатном режиме.

О сбоях также сообщали пользователи Twitter. Первые твиты о неполадках начали появляться в соцсети около полудня. Кроме сбоев в работе приложения некоторые пользователи также сообщали о проблемах в работе сайта и горячей линии.