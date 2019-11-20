Госорганы передадут МФЦ прием граждан к 2024 году

Федеральные и региональные органы власти к 2024 году полностью прекратят прием граждан и передадут эту функцию многофункциональным центрам (МФЦ). Соответствующий законопроект разработало Министерство экономического развития России, передает «Известия».

По информации издания, законопроект предполагает экстерриториальный принцип работы МФЦ — услугу можно будет получить вне зависимости от прописки и местонахождения. Сервисы органов исполнительной власти федерального уровня будут доступны в любом МФЦ России, а регионального — в каждом МФЦ субъекта. Для повышения доступности услуг МФЦ смогут привлекать к работе негосударственные организации.

Документ также предусматривает возможность подачи комплексных заявлений на несколько услуг одновременно. Кроме того, россиянам больше не придется заполнять заявление самостоятельно: это будет делать сотрудник МФЦ, следует из законопроекта.

В документе отмечается, что весь процесс оказания госуслуг переведут в электронный формат. Для этого предполагается создать облачную платформу предоставления госуслуг и реестр информационных взаимодействий. Вместе с тем МФЦ получат право собирать биометрические данные россиян и выдавать ID-паспорта с электронной подписью.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года, указывает издание.