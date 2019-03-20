Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг

Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории. Об этом говорится в постановлении на сайте кабмина.

Согласно справке к документу, с октября 2018 года граждане предпенсионного возраста могут бесплатно получать информацию об отнесении их к данной категории в органах Пенсионного фонда России по месту жительства.

Новая услуга будет также предоставляться по принципу «одного окна» в МФЦ.​ В кабмине добавили, что данное изменение необходимо для своевременного информирования граждан об отнесении их к новой категории.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Период предпенсионного возраста увеличится с двух до пяти лет. В связи с этим Министерство труда начало подготовку программы повышения квалификации для россиян предпенсионного возраста.