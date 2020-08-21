ФБР извинилось за публикацию антисемитского документа

Ресь идет о фиктивном «Протоколе сионских мудрецов», ссылка на текст появилась в Twitter архивной службы ФБР. Ведомство извинилось, указав, что запись была опубликована в соцсети автоматически, и удалило пост, но не сразу

Фото: Cliff Owen / AP

ФБР извинилось за публикацию в Twitter архивной службы ведомства FBI Records Vault ссылки на файл c «Протоколом сионских мудрецов» — фиктивным антисемитским документом, в котором излагаются планы евреев захватить власть во всем мире и уничтожить христианские ценности.

В ведомстве заявили, что некоторые публикации в этой учетной записи появляются автоматически, после того, как документы обнародуют на сайте ФБР по закону о свободе информации, передает Washington Post.

Сейчас этот пост удален, но, как отмечает WP, еще некоторое время после публикации извинений он был доступен для пользователей и набрал более 16 тыс. ретвитов. Из-за этого пользователи Twitter раскритиковали ведомство, отметив, что публикация ссылки на этот документ без сопровождения каких-либо комментариев только усиливает антисемитские настроения.

Антидиффамационная лига (правозащитная организация, противостоящая антисемитизму) осудила ФБР, отметив, что получила жалобы от тех, кто пострадал из-за «безответственности, с которой был опубликован этот документ».