ФБР извинилось за публикацию антисемитского документа
ФБР извинилось за публикацию в Twitter архивной службы ведомства FBI Records Vault ссылки на файл c «Протоколом сионских мудрецов» — фиктивным антисемитским документом, в котором излагаются планы евреев захватить власть во всем мире и уничтожить христианские ценности.
В ведомстве заявили, что некоторые публикации в этой учетной записи появляются автоматически, после того, как документы обнародуют на сайте ФБР по закону о свободе информации, передает Washington Post.
Сейчас этот пост удален, но, как отмечает WP, еще некоторое время после публикации извинений он был доступен для пользователей и набрал более 16 тыс. ретвитов. Из-за этого пользователи Twitter раскритиковали ведомство, отметив, что публикация ссылки на этот документ без сопровождения каких-либо комментариев только усиливает антисемитские настроения.
Антидиффамационная лига (правозащитная организация, противостоящая антисемитизму) осудила ФБР, отметив, что получила жалобы от тех, кто пострадал из-за «безответственности, с которой был опубликован этот документ».