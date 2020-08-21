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ФБР извинилось за публикацию антисемитского документа

Ресь идет о фиктивном «Протоколе сионских мудрецов», ссылка на текст появилась в Twitter архивной службы ФБР. Ведомство извинилось, указав, что запись была опубликована в соцсети автоматически, и удалило пост, но не сразу
Фото: Cliff Owen / AP
Фото: Cliff Owen / AP

ФБР извинилось за публикацию в Twitter архивной службы ведомства FBI Records Vault ссылки на файл c «Протоколом сионских мудрецов» — фиктивным антисемитским документом, в котором излагаются планы евреев захватить власть во всем мире и уничтожить христианские ценности.

В ведомстве заявили, что некоторые публикации в этой учетной записи появляются автоматически, после того, как документы обнародуют на сайте ФБР по закону о свободе информации, передает Washington Post.

Сейчас этот пост удален, но, как отмечает WP, еще некоторое время после публикации извинений он был доступен для пользователей и набрал более 16 тыс. ретвитов. Из-за этого пользователи Twitter раскритиковали ведомство, отметив, что публикация ссылки на этот документ без сопровождения каких-либо комментариев только усиливает антисемитские настроения.

Антидиффамационная лига (правозащитная организация, противостоящая антисемитизму) осудила ФБР, отметив, что получила жалобы от тех, кто пострадал из-за «безответственности, с которой был опубликован этот документ».

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Фото: Hollie Adams / Getty Images

По ссылке, которая появилась в Twitter ФБР, документ был доступен целиком, также там содержались отчеты ведомства о нем и отчет Судебного комитета Сената за 1964 год, который признал текст брошюры «сфабрикованным» и «грубым и порочным вздором». 

Документ был впервые опубликован на русском языке в 1903 году в газете «Знамя» под названием «Программа завоевания мира евреями». В 2010 году Ленинский районный суд Оренбурга признал брошюру с текстом "Протоколов" экстремистским материалом.

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В 2019 году Роскомнадзор отправил сервису «Викитека» (Wikisource; проект «Википедии») официальное предупреждение о том, что одна из его страниц внесена в реестр запрещенных сайтов из-за опубликованного текста «Протоколов», отметив, что распространение содержащейся там информации запрещено на территории России. В "Викитеке" отказались удалять материал, указав, что само произведение в стране не запрещено, "оно есть в российской государственной библиотеке, его можно скачать с их сайта".

Автор: Наталия Анисимова
Теги: антисемизм, ФБР
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