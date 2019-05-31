«Викитека» заявила о претензиях Роскомнадзора из-за антисемитского текста

Сервис «Викитека» (проект «Википедии») не будет удалять страницу о «Протоколах сионских мудрецов» по требованию Роскомнадзора. Об этом заявил РБК исполнительный директор «Викимедиа Ру» Станислав Козловский.

«Удалять мы эту статью не будем, она никакими законами в стране не запрещена. Есть решения судов, но они касаются конкретных брошюр. Само произведение не запрещено в России, оно есть в российской государственной библиотеке, его можно скачать с их сайта, оно не секретное и существует с 1903 года», — заявил он.

Также Станислав Козловский отметил, что Роскомнадзор уже выдвигал такое же требование в 2016 году. «Решение об удалении принимает сообщество участников «Викитеки», но там общий консенсус за то, чтобы материал не удалять», — отметил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

Согласно реестру Роскомнадзора, страница с «Протоколами собраний Сионских мудрецов» была внесена в список запрещенных материалов на основании решения Оренбургского областного суда от 2014 года. Кроме того, в 2016 году Роскомнадзор уже пытался заблокировать текст «Протоколов сионских мудрецов».

«Протоколы собраний Сионских мудрецов» — это фиктивный антисемитский документ, в котором излагаются планы евреев захватить власть во всем мире и уничтожить христианские ценности. Впервые на русском языке он был опубликован в 1903 году в газете «Знамя» под названием «Программа завоевания мира евреями».