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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 августа

В «красной зоне» по заболеваемости COVID осталось 12 регионов России, в Европе новый скачок заболеваемости, еще из трех российских городов открываются международные рейсы; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 942 тыс. (плюс 4785 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 099 человек (плюс 110 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 755 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В «красной зоне» по заболеваемости коронавирусом осталось 12 регионов России, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Это Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Алтайский край, а также Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская и Курганская области.
  • С 20 августа международные рейсы откроются еще из трех городов России. Раньше вылететь за рубеж можно было только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. С этого дня международные рейсы разрешены также из аэропортов Казани, Калининграда и Новосибирска.
  • Если у школьника в Москве диагностируют коронавирусную инфекцию, то классы в школе будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней, рассказал мэр Сергей Собянин.
  • Российский Центр Гамалеи опубликовал список противопоказаний к использованию российской вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцина противопоказана тем, у кого имеются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Также вакцинация запрещена для беременных женщин и лиц младше 18 лет.
  • У каждой пробирки вакцины от коронавируса будет свой QR-код, применение вакцины будет «жесточайше контролироваться» через приложение, сообщили в центре.
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  • В Подмосковье с 24 августа отменят режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Выходить на улицу без срочной необходимости им запретили еще в конце марта.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Третий этап испытаний вакцины начнется на следующей неделе, на 40 тыс. человек. Исследование будет идти параллельно с вакцинацией групп риска.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 22,25 млн, из них более 782,4 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 22,67 млн человек, из них более 792,7 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,57 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,50 млн), на третьем — Индия (более 2,90 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (более 599,9 тыс.).
  • Сингапурские биологи подтвердили, что недавние вспышки коронавирусной инфекции в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона могла вызвать зараженная замороженная еда. Как выяснилось, частицы коронавируса могут выживать в условиях транспортировки и хранения замороженной и свежей еды. В проведенных опытах они оставались жизнеспособными до трех недель.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Европе вновь начали увеличиваться темпы распространения коронавируса. В Германии, Франции, Италии и Испании зафиксированы максимальные показатели суточного прироста больных за последние месяцы. Так, в Германии зарегистрировано 1707 новых случаев коронавируса, во Франции — 3700.

Video

  • Россия направит в Мексику до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработал НИЦ имени Н.Ф.Гамалеи.
     

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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