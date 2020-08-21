Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 августа

В «красной зоне» по заболеваемости COVID осталось 12 регионов России, в Европе новый скачок заболеваемости, еще из трех российских городов открываются международные рейсы; главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 942 тыс. (плюс 4785 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 099 человек (плюс 110 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 755 тыс. человек.