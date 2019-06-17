Из-за турбулентности на рейсе Приштина — Базель пострадали десять человек

Из-за турбулентности на рейсе Приштина — Базель пострадали десять человек

Лайнер болгарской авиакомпании ALK, следовавший из столицы Косово Приштины в Базель, незадолго до посадки попал в зону турбулентности, часть пассажиров пострадала, сообщает Basler Zeitung. Всего на борту самолета Boeing 737-300 находился 121 пассажир.

Сильная тряска на борту самолета началась за 20 минут до посадки. Сразу после этого пилот сообщил диспетчерам о том, что пассажирам может понадобиться помощь. К моменту посадки в Базеле лайнер уже ждали спасатели и медики. После приземления десять пострадавших были госпитализированы.

В марте во время турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк. Всего на борту самолета были 326 пассажиров и 21 член экипажа.