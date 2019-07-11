Рейс Ванкувер—Сидней прервали из-за травм у пассажиров при турбулентности

Самолет прервал свой полет на полпути и был вынужден сесть в аэропорту Гонолулу. Медики зафиксировали травмы у 35 пассажиров рейса

Фото: Chris Helgren / Reuters

Самолет Air Canada, летевший из Ванкувера в Сидней, пролетев полпути над Тихим океаном, был перенаправлен в аэропорт Гонолулу. Причиной стали травмы, которые пассажиры получили, когда самолет попал в сильную турбулентность, сообщает телеканал CBС.

Речь идет о рейсе AC33, выполнявшемся на самолете Boeing 777-200. Всего на борту были 269 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет попал в турбулентность спустя примерно два часа после того, как пролетел над Гавайями. В результате травмы получили десятки пассажиров.

В итоге около 6:46 утра по местному времени (19:46 мск) было принято решение перенаправить борт в аэропорт Гонолулу (Гавайи). Там самолет встречала бригада спасателей и медиков. Осмотрев пассажиров, врачи зафиксировали травмы у 35 пассажиров рейса. О характере травм не сообщается.

Air Canada заявила, что она предоставит в Гонолулу отели для пассажиров самолета, пока не будет организован новый рейс в Австралию.