Страховщики назвали самые опасные регионы для владельцев частных домов

Самыми опасными регионами для владельцев частных домов по количеству страховых случаев признаны Московская и Челябинская области. Чаще всего россияне сталкиваются с затоплением и пожарами, самый опасный месяц — апрель

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Самыми опасными регионами для владельцев частных домов являются Московская и Челябинская области, к такому выводу пришли аналитики страхового дома ВСК.

По итогам первого полугодия 2025 года выросла доля страховых случаев с частными домами — на них теперь приходится почти половина случаев в компании (против 37% в начале года).

38% происшествий с домами связано с затоплением. Еще 23% страховых событий приходится на пожары, 13% — на стихийные бедствия. За год выросло и число обращений владельцев из-за противоправных действий третьих лиц — с 5% до 6%.

Наибольшее число происшествий зафиксировано в Московской (6%) и Челябинской (5%) областях. В антирейтинг регионов по количеству страховых случаев также попали Краснодарский и Приморский края (по 3,5%), Тюменская область (3,4%) и Удмуртия (3%).

Самым опасным месяцем в теплое время года для частных домов признан апрель (на него приходится 12% происшествий), а май и июнь оказались самыми спокойными (по 2% случаев).

Жители многоквартирных домов в апреле-июне 2025 года чаще всего сталкивались с затоплением (68%) и пожарами (4%), сообщили ранее в ВСК. При этом жильцы квартир реже становились жертвами происшествий — на них приходилось порядка 50% страховых случаев по сравнению с 63% в первом квартале этого года. Антирейтинг регионов возглавили Москва и Подмосковье — на них приходилось 19% и 13% страховых случаев соответственно. В него также входили Владивосток и Санкт-Петербург (по 6%), Тюмень (5%), Краснодар и Уфа (по 4%), Казань и Ижевск (по 3%).